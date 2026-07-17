Защита от дронов: военнослужащие совершенствуют навыки РЭБ

В Вооруженных силах проходят учебно-методические сборы по вопросам радиоэлектронной защиты и противодействия беспилотным авиационным системам, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В них принимают участие военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан.

Сегодня успех выполнения боевых задач во многом зависит не только от вооружения, но и от контроля радиоэфира. Специалисты учатся защищать собственные системы связи от помех, обнаруживать источники радиосигналов и эффективно противодействовать беспилотникам.

По словам начальника штаба – заместителя командира в/ч 43988 подполковника Азамата Аскара, развитие беспилотных технологий требует постоянного совершенствования подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы.

«Сегодня борьба идет не только на земле и в воздухе, но и в радиоэфире. Поэтому подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы становится одним из ключевых направлений боевой подготовки. На этих сборах мы уделяем особое внимание не только изучению современных средств радиоэлектронной борьбы, но и совместной работе представителей разных видов Вооруженных сил. Наша задача – выработать единые подходы к защите систем связи, обнаружению и противодействию беспилотным авиационным системам», – сказал он.

В ходе занятий военнослужащие изучают современные средства радиоэлектронной борьбы, осваивают способы защиты каналов связи и управления, а также отрабатывают действия по обнаружению и подавлению беспилотных авиационных систем.

Особое внимание уделяется практической подготовке. Участники сборов учатся оценивать защищенность военных объектов, применять современные комплексы радиоэлектронной борьбы и взаимодействовать между подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.



Военнослужащий войсковой части 51809 капитан Ерик Касымбеков поделился впечатлениями от занятий.

«Такие сборы позволяют не только получить новые знания, но и обменяться опытом с коллегами из других видов Вооруженных сил. Особую ценность представляет практическая часть, где мы отрабатываем действия в условиях, максимально приближенных к реальным. Полученные навыки помогут эффективнее выполнять задачи по защите военных объектов и противодействию современным угрозам», – отметил капитан Касымбеков.

Не менее важной частью программы является обмен опытом. Представители различных видов Вооруженных сил и родов войск обсуждают современные угрозы, связанные с развитием беспилотных технологий, и совершенствуют совместные подходы к их нейтрализации.

Проведение таких сборов позволяет совершенствовать подготовку специалистов, повышать эффективность взаимодействия между подразделениями и внедрять современные подходы к защите военных объектов в условиях новых вызовов.