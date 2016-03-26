​Неизвестные снимки Героя

Как рассказала дочь Несыбелды Абдыкаримовой Сайрам Аяшинова, ее мама в один из своих отпусков отдыхала в санатории «Сарыагаш». Там она и встретила легендарного вои­на-панфиловца. И хотя он не любил фотографироваться, молодая женщина упросила его сделать снимок на память. Так в альбоме павлодарки появились уникальные фото, которые только сейчас получили «огласку». Они в чем-то повторили судьбу самого Бауыржана Момышулы. Лишь после смерти, в декабре 1990 года, он был удостоен высокого воинского звания Героя Советского Союза.