Нелегальный склад опасных медотходов выявили в Костанае

Накопление опасных отходов осуществлялось без соблюдения элементарных требований безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Костанайской области

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Установлено, что ТОО «А» признано победителем по 7 процедурам госзакупа услуг по вывозу и утилизации опасных медицинских отходов.

– Поскольку мощности ТОО по утилизации расположены в пригороде.Астаны, недобросовестный подрядчик решил не возить их на свой утилизационный объект каждые 3 дня, как это предусмотрено законом, а стал нелегально складировать их в Костанае, – говорится в сообщении.

Отходы копились без соблюдения элементарных требований безопасности.

При этом, для перевозки опасных грузов в столицу предприятием использовался не спецтранспорт, а обычный грузовик, арендованный по мобильному приложению.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 332 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.