Необходимо отказаться от излишних трат

Задачи нужно решать качественно и оперативно

Проект участникам заседания представил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Документ предусматривает 76 мероприятий, направленных на повышение устойчивости экономики и рост благосостояния граждан.

В частности, намечена разработка проекта закона, регулирующего деятельность банков и кредитных организаций. Также разрабатываются предложения по совершенствованию бюджетного законодательства, включающие вопросы повышения качества планирования доходов и расходов, внедрения компенсационных механизмов покрытия дефицита бюджета, повышения эффективности управления активами Национального фонда.

С начала 2026 года будет введен в действие новый Налоговый кодекс.

– Главная задача обновленного налогового законодательства – соблюдение баланса между потребностями государства и возможностями бизнеса. До конца 2025 года намечается внедрение единой информационной системы налогового администрирования. Кроме того, будет осуществлен комплекс мер, направленных на завершение работ по приграничным таможенным постам, а также на недопущение незаконного «перетока» доходов, – отметил Нурлан Байбазаров.

Для улучшения инвестиционного климата и условий по ведению бизнеса планируется провести ревизию действующих мер поддержки, упорядочить проверки субъектов частного предпринимательства и определить пул масштабных проектов ГЧП с участием международных финансовых организаций.

Другая приоритетная задача – совершенствование политики управления госпредприятиями. Они не должны конкурировать с частным сектором. На законодательном уровне будут определены цели их создания, регламентирован формат деятельности.

В рамках работы над поправками в законодательство по возврату активов планируется проработать механизмы их возврата на добровольных началах, а также путем инвестирования в экономику страны.

Отдельные меры будут приняты по линии АПК – это увеличение объемов доступного кредитования, усиление контроля над использованием государственных субсидий, а также упрощение процедуры возврата земельных участков.

В рамках проекта «Ауыл аманаты» будут предусмотрены меры по созданию инфраструктуры переработки и сбыта выращенной сельчанами продукции, внедрение нового инструмента – «товарного кредита», а также запуск центров обучения граждан возделыванию производительных сельхозкультур.

Во исполнение поручений Главы государства в плане предусмотрены меры по повышению доступности и качества образования, здравоохранения и спорта, включая вопросы реформирования финансирования. С этой целью рассматривается использование механизма ГЧП, «социального кошелька», дифференциации образовательных грантов. Особое внимание уделено модели дифференцированного подхода к финансированию дошкольного воспитания и обу­чения в рамках госзаказа по принципу «деньги за ребенком».

В сфере промышленности будут осуществлены крупные проекты с учетом максимального использования отечественного сырья и комплектующих, налаживания смежных производств вокруг системообразующих предприятий.

В план включены также решение инфраструктурных вопросов энергетического сектора и коммунального хозяйства, обеспечение водной безопасности, внедрение ИИ.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что проект Общенационального плана мероприятий направлен на качественное и оперативное решение поставленных Главой государства задач.

– Главное – эффективно и свое­временно исполнить мероприя­тия плана. Правительством и акиматами будут приниматься последовательные меры по обеспечению устойчивого роста экономики и повышению социального благополучия граждан. Необходимо обеспечить своевременную разработку законопроектов, указанных в плане, привлечь к этой работе экспертов, провести глубокую аналитику и обсуждение, – отметил Олжас Бектенов.

Глава Правительства поручил проработать вопросы финансирования. Нужно отказаться от излишних трат. Бюджетные средства следует направлять только на первоочередные и стратегические цели.

Проект Общенационального плана был вынесен на голосование, в результате которого документ единогласно поддержан членами Правительства.

Министерству национальной экономики совместно с Аппаратом Правительства поручено внести в Администрацию Президента проект соответствующего указа Главы государства. Заместителям Премьер-министра – обеспечить контроль и координацию реализации пунк­тов плана.

Где вы, руки рабочие?

Вчера на заседании Правительства также были рассмотрены меры по подготовке и повышению квалификации кадров рабочих специальностей, а также повышению престижа данных профессий.

В 2025-м, объявленном Годом рабочих профессий, планируется серьезная перезагрузка системы профессионально-технического образования. Изменения направлены на создание современных условий для подготовки кадров. На сегодня в 772 казахстанских колледжах готовят специалистов по 15 направлениям. Уровень трудоустройства по рабочим профессиям достигает 70%.

Министр просвещения Гани Бейсембаев озвучил ключевые меры по реформированию колледжей и развитию педагогического потенциала. Одна из них – профилизация. Для ее внедрения проведен анализ структуры экономики регионов. В результате совместно с госорганами определены четыре макрорегио­на и направления их развития.

В соответствии со структурой региональной экономики перепрофилировано 195 колледжей, большая часть из которых локализована в Кызылординской, Карагандинской областях и Астане. В прошедшем учебном году отозваны лицензии по 624 специальностям и 780 квалификациям.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова доложила, что в настоящее время возглавляемым ею ведомством формируется система прогнозирования трудовых ресурсов, охватывающая краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. При этом анализ показал, что за последние 10 лет доля занятых с профессионально-техническим образованием достигла 49% от общего числа работающего населения, увеличившись на 17 процентных пунктов.

Наибольшее число работников с профессионально-техническим образованием в разрезе отраслей преобладает в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и складирования, достигнув 2,5 млн человек.

С докладами также выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, руководители региональных колледжей.

Глава Правительства, резюмируя итоги обсуждения, отметил, что в условиях развития экономики и появления новых производств Казахстану не хватает квалифицированных рабочих. Подготовка кадров остается важным приоритетом государственной политики и требует системного подхода, при котором будут учтены интересы и потребности рынка труда, бизнеса и обучающейся молодежи.

За последние годы в Казахстане уже внедрен комплекс мер в сфере профессионального обра­зования. Введено бесплатное обучение рабочим профессиям в колледжах, увеличен объем государственного заказа на подготовку кадров. Ранее за счет бюджета в колледжи ежегодно поступало в пределах 93 тыс. студентов, в текущем году их число выросло до 142,5 тыс. Также на 50% повысились стипендии для учащихся колледжей.

Продолжается работа по улучшению материально-технической базы образовательных организаций ТиПО. В рамках проекта «Жас маман» для переоснащения 180 колледжей из республиканского бюджета выделено 48 млрд тенге. Премьер-министр обратил внимание на то, что, несмотря на принятые меры, потенциал в подготовке кадров недостаточно раскрыт.

– Нужно активно внедрять международные отраслевые стандарты и сертификацию. Для этого Министерству просвещения необходимо провести независимую оценку качества работы, завершить профилизацию и ранжирование колледжей с определением технологических лидеров, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание при этом будет уделено системе стимулирования учебных заведений и внедрению KPI, которые будут мотивировать колледжи к повышению качества образования.

Ключевая задача – разработка Комплексного плана по реформированию технического и профессионального образования. Соответствующее поручение дано Министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами и палатой «Атамекен».

Глава Правительства также подчеркнул необходимость обеспечения преемственности между образовательными программами университетов и колледжей. На сегодня 30 ведущих вузов страны установили партнерство с более чем 100 колледжами, реализующими смежные образовательные программы.

– Нужно активно развивать дуальное обучение, расширять целевую подготовку кадров для конкретных предприятий в рамках госзаказа. Колледжи должны стать центром притяжения для молодежи, работодателей и инвесторов, – отметил Олжас Бектенов.

Министерству труда и палате «Атамекен» совместно с отрас­левыми госорганами поручено создать Цифровой банк навыков на основе Европейского классификатора, а на базе цифровой платформы Национальной системы квалификаций – реестр сертифицированных выпускников колледжей. Данные цифровые решения позволят наладить процесс трудоустройства выпускников.

Вместе с тем Премьер-министр отметил важность вовлечения предпринимательских структур в образовательный процесс и подготовку кадров по рабочим профессиям.

– Мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зон ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями. Поэтому мы хотим повысить роль и активность участия бизнеса в этом процессе. Самое главное в этой большой совместной работе – выпускники колледжей должны быть востребованы на рынке труда и получать достойную оплату, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В рамках работы по повышению статуса рабочих профессий и развития профтехобразования министерствам науки и высшего образования, просвещения поручено пересмотреть структуру госзаказа, увеличив количество грантов для выпускников колледжей, продолжающих обучение в университетах по родственным специальностям.