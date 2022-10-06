Необходимо усвоить уроки прошлого – Токаев назвал главную цель реформ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в поддержку его кандидатуры подчеркнул, что Казахстан вступил в новую политическую эпоху, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Главная цель наших реформ – построение Справедливого Казахстана. Сделано немало, но мы находимся только в начале этого тернистого пути. Благодаря конструктивному диалогу мы добились большого прогресса в политической модернизации нашей страны. Я вижу, с каким воодушевлением граждане восприняли новые возможности для участия в общественно-политической жизни", – заявил президент РК.

Глава государства отметил, что особенно радует конструктивная активность молодежи.

"Все это говорит о широкой социальной поддержке проводимых преобразований, вере людей в реальность перемен. Для дальнейшего движения вперед нам необходимо усвоить уроки прошлого и четко видеть образ будущего", – резюмировал Токаев.