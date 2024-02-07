Несколько авиарейсов задержали из-за сильной метели в аэропорту Актобе

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Пассажиров просят узнавать актуальную информацию в справочной службе воздушной гавани либо в call-центрах авиакомпаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В аэропорту Алии Молдагуловой  предоставили актуальную информацию по задержанным и отмененным рейсам. 

— Отменены следующие рейсы: Qazaq Air IQ399/395 Астана – Актобе – Атырау; SCAT DV727/728 Астана – Актобе – Астана; Qazaq Air IQ396/400 Атырау – Актобе – Астана, — заключили в пресс-службе аэропорта. 

Задержаны следующие рейсы: FlyArystan КС7191/7192 Алматы – Актобе – Алматы; SCAT DV11/712 Алматы – Актобе – Алматы; FlyArystan КС7391/7392 Астана – Актобе – Астана.

А также SCAT DV721/722 Астана – Актобе – Астана; FlyArystan КС7778/7777 Актау – Актобе – Актау

#Актобе #аэропорт #непогода

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