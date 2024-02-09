Несколько часов разыскивали потерявшегося в степи мужчину в Павлодарской области

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По информации департамента по ЧС Павлодарской области, поисково-спасательная операция благополучно завершилась в Сатпаевском сельском округе Баянаульского района. 8 февраля мужчина вышел из дома в 10 часов утра. Последний раз выходил на связь в 13:30. Сельчанина удалось найти спустя девять часов после этого. Он госпитализирован в районную больницу.

Между тем, 8 февраля в регионе в связи с сильным порывистым ветром более 30 метров в секунду и обильным снегопадом закрыли ряд трасс. За ночь на дорогах скопилось 354 транспортных средства, из них 232 грузовика, 6 автобусов, а также 642 человека.

В пункты обогрева доставили 112 человек. Высота снежного покрова в некоторых районах области превысила 60 сантиметров.