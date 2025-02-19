Несколько мостов построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на отчетной встрече с жителями района Есиль рассказал, где в столице появятся новые мосты, сообщает Kazpravda.kz

«Буквально год назад мы запустили мост в Алматинском районе, который сейчас соединяет проспект Тауелсиздик с новой частью города. Проектируются еще два моста за улицей Улы Дала, один из которых будет выходить на новый вокзал. Также проектируется ещё один мост, который соединит улицу Кенесары и Коргалжынскую трассу. Кроме того, в этом году планируется провести дополнительные работы по улучшению перекрёстков на шести основных улицах, где наблюдаются пробки», — прокомментировал Женис Касымбек.