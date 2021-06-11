Несмотря на все сложности

В ходе брифинга на площадке СЦК он отметил, что нехватка воды является одной из самых главных проблем для каждого жителя области. Из-за малого количества природных источников пресной воды особую нехватку регион ощущает в летние месяцы. По итогам 2020 года дефицит воды составил 48,5 тыс. м³ в сутки, а с учетом уровня развития региона дефицит к 2025 году может достигнуть 86 тыс. м³ в сутки.

В настоящее время проблема с питьевой водой в Актау возникла из-за временного закрытия ТОО «МАЭК-Казатомпром» на ремонт. Завершить его планируется в ближайшее время.

– Для поэтапного решения этой проблемы начаты и активно реа­лизуются крупные проекты. Хороший пример – 2-й этап увеличения мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 тысяч кубометров в сутки, то есть вдвое. Работу по модернизации завода планируется завершить до конца текущего года, – сообщил аким области.

НК «КазМунайГаз» начала строи­тельство опреснительного завода пластовой воды на месторождении Каражанбас мощностью 17 тыс. м³ в сутки. Ожидается, что он будет запущен в нынешнем году. Для достаточного водообеспечения города Жанаозена, курортной зоны Кендерли и села Курык планируется строительство опреснительного завода на 50 тыс. кубометров в сутки. Наряду с этим на территории ТОО «МАЭК-Казатомпром» будет построена современная установка по опреснению 24 тыс. кубометров воды. Такое же предприятие планируется создать и в городе Форт-Шевченко.

– В наших планах до конца года довести показатель центрального водоснабжения в сельских населенных пунктах до 96,2%. Для этого в рамках программы «Нұрлы жер» будет реализовано 3 проекта, водопровод появится в селах Акжигит, Баскудук и Беки, – сказал Серикбай Трумов.

Сильная засуха, которая наблюдается в регионе в последние годы, пагубно влияет на животноводство.

– Для сохранения поголовья скота в области создан специальный штаб для принятия мер по обеспечению хозяйств кормами. Заключен меморандум с акиматом Актюбинской области. В том числе согласованы поставки кормов в необходимом количестве и предоставление земельных участков под пастбища и сенокосы мангистауским животноводам. В целях формирования запаса кормов из местного бюджета выделено 200 миллионов тенге, – отметил аким.

Кроме того, была создана специальная рабочая группа в составе представителей министерств сельского хозяйства, экологии, геологии и природных ресурсов, депутатов Мажилиса, руководителя РГП «Казгидромет», сотрудников местных исполнительных органов. В результате даны рекомендации о необходимости внесения изменений в государственные программы, оказания поддержки со стороны Правительства. В рамках данной работы через АО «Продовольственная контрактная корпорация» отработан вопрос по доставке в область 1 700 тонн ячменя по низкой цене. За 5 месяцев 2021 года крестьянскими хозяйст­вами произведено продукции на 5,1 млрд тенге, что обеспечило рост отрасли на 3%.

В результате реализации 10 проектов на 8 млрд тенге в нынешнем году в АПК планируется создать порядка 200 рабочих мест. Из них аким выделил открывшуюся не так давно птицефабрику. В год здесь будут производить до 5 тыс. тонн куриного мяса, что покроет более половины потребности региона. Также введен в эксплуатацию завод по производству комбикорма мощностью 15 тыс. тонн в Мунайлинском районе.

– Ежегодно планируется увеличивать площадь теплиц в регионе до 7 гектаров, посев бахчевых и овощных культур до 10%. Для увеличения тепличных площадей компании «АктауГринХаус» и местным предпринимателям выделяются специальные земельные участки. При запуске этой теплицы можно собирать не менее 22 тысяч тонн огурцов, помидоров. Это позволит повысить насыщение внутреннего рынка до 35–40%, – отметил Серикбай Трумов.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, каждый год в регионе формируется стабилизационный фонд на социально значимые товары. Как уточнил спикер, в настоящее время имеет­ся запас 11 видов продуктов общим весом в 2 тыс. тонн. Сдерживание и снижение цен на данные продукты стали возможны благодаря подписанным меморандумам со всеми крупными торговыми сетями области.

Мангистауская область находится в десятке регионов, благоприятных для туристической отрасли. В Актау активно расширяются возможности для пляжного туризма, а в районах – для эко- и этнотуризма.

– Если в прошлом году регион принял 160 с половиной тысяч туристов. До настоящего момента туристический комплекс Rixos, построенный в прошлом году, посетили более 124 тысяч человек, – сообщил аким области.

В соответствии с поручением Президента страны при поддерж­ке Правительства выделены необходимые средства на реализацию 2-го этапа инфраструктурного обеспечения территории «теплого пляжа» Актау.

В рамках 2-го этапа развития курортной зоны компании Tethys International Hub, BI Group

и Bazis-A начали строительство новых гостиниц, жилых комплексов, гольф-клуба и семейного парка развлечений.

– В этом году мы ожидаем, что количество прибывающих туристов возрастет до 200 тысяч. В связи с этим планируется успешно реализовать 5 проектов с привлечением более 180 миллиардов тенге инвестиций и созданием порядка 1 600 новых рабочих мест, – отметил Серикбай Трумов.