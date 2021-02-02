Невозможно отказаться

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета РК, Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес нашей Национальной лыжной ассоциации с предложением о проведении чемпионата мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика на горном курорте «Шымбулак» в дополнении к запланированным финальным этапам Кубка мира (13–14 марта). Примечательно, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.

– Проведение чемпионата мира в Казахстане – историческое событие, и мы рады, что FIS предложила нашу страну в качестве организатора. Бесспорно, наши атлеты как могулисты, так и акробаты, заслужили такой подарок, достойно представляя республику на международной арене на протяжении многих лет. Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности как для участников турнира, так и для жителей города... Соревнования обязательно будут транс­лировать международные и казахстанские каналы, чтобы каждый болельщик смог в режиме реального времени следить за успехами спортс­менов, – отметил президент Нацио­нальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.

Горнолыжный курорт «Шымбулак» уже дважды принимал этапы Кубка мира FIS, и в этом году снова значится в календаре Международной федерации в качестве места проведения финального этапа. Учитывая высокий уровень организации и опыт в проведении крупнейших мировых турниров, именно Казахстану было доверено проведение и чемпионата мира.

Спортивный сезон 2020⁄2021 является квалификационным периодом, в котором спортсмены зарабатывают квоты на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Как отмечают в Национальной лыжной ассоциации РК, в ближайшее время предстоит масштабная подготовительная работа, так как в Алматы прилетят лидеры мирового фристайла. Причем количество соревновательных дней увеличено с 2 до 6. Наша команда на домашних стартах имеет расширенную квоту для участия.

Для призера Олимпийских игр, действующей чемпионки мира по фристайлу-могул и одному из лидеров в этом виде спорта Юлии Галышевой новость стала действительно особенной.

– О проведении чемпионата мира в нашей стране мы узнали в США. Сказать, что рады, не сказать ничего! Мы надеялись на этот день, когда два года назад Алматы включили в соревновательный календарь Кубка мира. После этого и наш спорт стал развиваться динамичнее, команда выросла, в ней очень много молодых атлетов, которые уже выступают на международных турнирах. Для меня лично выступать на родных склонах – это совсем другие ощущения, не сравнимые ни с чем другим. Искренне надеюсь, что ситуация с пандемией станет лучше, и зрителям не запретят присутствовать во время соревнований. Их поддерж­ка будет очень важна, – подчерк­нула наша прославленная спортс­менка.