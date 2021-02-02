Свежий выпуск
Невозможно отказаться
Дмитрий Норкин

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета РК, Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо в адрес нашей Национальной лыжной ассоциации с предложением о проведении чемпионата мира по фристайлу в дисциплинах могул и лыжная акробатика на горном курорте «Шымбулак» в дополнении к запланированным финальным этапам Кубка мира (13–14 марта). Примечательно, что Казахстан принял предложение в сжатые сроки, так как канадский Калгари не смог принять мировое первенство в этом году.

– Проведение чемпионата мира в Казахстане – историческое событие, и мы рады, что FIS предложила нашу страну в качестве организатора. Бесспорно, наши атлеты как могулисты, так и акробаты, заслужили такой подарок, достойно представляя республику на международной арене на протяжении многих лет. Нашей главной задачей, помимо организации мирового первенства на высоком уровне, станет обеспечение мер безопасности как для участников турнира, так и для жителей города... Соревнования обязательно будут транс­лировать международные и казахстанские каналы, чтобы каждый болельщик смог в режиме реального времени следить за успехами спортс­менов, – отметил президент Нацио­нальной лыжной ассоциации РК Диас Сулейменов.

Горнолыжный курорт «Шымбулак» уже дважды принимал этапы Кубка мира FIS, и в этом году снова значится в календаре Международной федерации в качестве места проведения финального этапа. Учитывая высокий уровень организации и опыт в проведении крупнейших мировых турниров, именно Казахстану было доверено проведение и чемпионата мира.

Спортивный сезон 2020⁄2021 является квалификационным периодом, в котором спортсмены зарабатывают квоты на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Как отмечают в Национальной лыжной ассоциации РК, в ближайшее время предстоит масштабная подготовительная работа, так как в Алматы прилетят лидеры мирового фристайла. Причем количество соревновательных дней увеличено с 2 до 6. Наша команда на домашних стартах имеет расширенную квоту для участия.

Для призера Олимпийских игр, действующей чемпионки мира по фристайлу-могул и одному из лидеров в этом виде спорта Юлии Галышевой новость стала действительно особенной.

– О проведении чемпионата мира в нашей стране мы узнали в США. Сказать, что рады, не сказать ничего! Мы надеялись на этот день, когда два года назад Алматы включили в соревновательный календарь Кубка мира. После этого и наш спорт стал развиваться динамичнее, команда выросла, в ней очень много молодых атлетов, которые уже выступают на международных турнирах. Для меня лично выступать на родных склонах – это совсем другие ощущения, не сравнимые ни с чем другим. Искренне надеюсь, что ситуация с пандемией станет лучше, и зрителям не запретят присутствовать во время соревнований. Их поддерж­ка будет очень важна, – подчерк­нула наша прославленная спортс­менка.

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
Новую автобусную полосу запустили в Нур-Султане
Почему теряются дети?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
Газ не про нас?
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
Двоих казахстанцев объявили в розыск за хищение 1,1 млрд тенге из бюджета
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Проблемы столичных бизнесменов
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Двойная победа Бакбергеновых
Свежий выпуск
Театральная рокировка
Свежий выпуск
​​​​​​​Во избежание трагедий
Свежий выпуск
Скорая помощь для дорог

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]