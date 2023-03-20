Незадекларированные товары на 37 млн тенге выявили на таможне в Алматинской области

Фото пресс-службы КГД МФ РК

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил об очередном выявленном нарушении на таможенном посту, передает Kazpravda.kz.

"Таможенным постом "Калжат" ДГД по Алматинской области в ходе таможенного досмотра выявлены нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности: в количестве более 24 тыс. товаров торговой марки Hyundai, Kia. Изьятые товары содержат объекты интеллектуальной собственности, общий вес которых составил 10 613 кг. В соответствии с пунктом 5 статьи 198 Кодекса, в адрес декларанта и представителя по доверенности правообладателя направлено уведомление о принятом решении по приостановлению выпуска товаров", - проинформировали в комитете.

Согласно заключению таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 37,1 млн тенге. Сумма таможенной пошлины и налогов составила 6,3 млн тенге.

На основании заявления правообладателя для принятия процессуальных решений материалы дела переданы в ДЭР по Алматинской области.