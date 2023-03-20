Незадекларированные товары на 37 млн тенге выявили на таможне в Алматинской области

Общий вес изъятых товаров составил свыше 10,5 тонн.
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил об очередном выявленном нарушении на таможенном посту, передает Kazpravda.kz.
"Таможенным постом "Калжат" ДГД по Алматинской области в ходе таможенного досмотра выявлены нарушения прав правообладателя на объекты интеллектуальной собственности: в количестве более 24 тыс. товаров торговой марки Hyundai, Kia. Изьятые товары содержат объекты интеллектуальной собственности, общий вес которых составил 10 613 кг. В соответствии с пунктом 5 статьи 198 Кодекса, в адрес декларанта и представителя по доверенности правообладателя направлено уведомление о принятом решении по приостановлению выпуска товаров", - проинформировали в комитете.
Согласно заключению таможенная стоимость незадекларированных товаров составила 37,1 млн тенге. Сумма таможенной пошлины и налогов составила 6,3 млн тенге.
На основании заявления правообладателя для принятия процессуальных решений материалы дела переданы в ДЭР по Алматинской области.