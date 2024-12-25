Незаконно возведенный жилой комплекс сносят в Астане

Заказчик на объекте начал строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Начало самовольного строительства ЖК «Onyx-2», расположенного в районе «Нура» по улице Чингиза Айтматова, 49, остановили в столице, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны

Жилой комплекс снесут.

«Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ, что в свою очередь является нарушением требований закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», - говорится в сообщении.

Таким образом, управлением контроля и качества городской среды в отношении застройщиков принимаются меры по устранению и недопущению выявленных нарушений.

Выявление и пресечение фактов незаконного строительства жилых комплексов на территории столицы проводится при координации прокуратуры города Астаны.