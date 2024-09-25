Майнинговая ферма работала в Астане под видом промышленного центра

Она потребляла энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследует АФМ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

Сообщается, что стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге.

«В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге», – отметили в АФМ.

Там добавили, что в сфере незаконного оборота цифровых активов в текущем году вынесено 7 приговоров, арестовано имущество, добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра «Астана».