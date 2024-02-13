Незаконные госзакупки стоимостью 400 млн тенге объявили в Акмолинской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Как уточняется, заказчик неверно определил организатора госзакупок. А также нарушил принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей: в технической спецификации обозначены характеристики здания, указывающие на принадлежность определенному поставщику.

— По представлению прокуратуры конкурс объявленный 10 января 2024 года ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Степногорск» на приобретение нежилого здания культурно-спортивного комплекса - отменен. Тем самым, предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 400 млн тенге, — подытожили в надзорном органе.

За допущенное нарушение гражданина привлекли к дисциплинарной ответственности.