Незаконные госзакупки стоимостью 400 млн тенге объявили в Акмолинской области

Общество, Другое
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Дана Аменова
Корреспондент

В процесс госзакупок вмешались сотрудники прокуратуры, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба прокуратуры Акмолинской области

Как уточняется, заказчик неверно определил организатора госзакупок. А также нарушил принцип предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей: в технической спецификации обозначены характеристики здания, указывающие на принадлежность определенному поставщику.

— По представлению прокуратуры конкурс объявленный 10 января 2024 года  ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Степногорск» на приобретение нежилого здания культурно-спортивного комплекса - отменен. Тем самым, предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 400 млн  тенге, — подытожили в надзорном органе.

За допущенное нарушение гражданина привлекли к дисциплинарной ответственности.    

#прокуратура #стоимость #Акмолинская область #госзакуп #здание

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