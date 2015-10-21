Незаменимый детский сад

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
В городе Балхаше с сентября стоит пустым новый детсад на 320 мест. Осталось завезти оборудование, инвентарь и принять детей. Их родители каждый день наведываются на улицу Сейфуллина в надежде увидеть объявление о дате открытия. В этом городе очередь в детские сады составляет 800 малышей. Половина из них – в возрасте от трех до шести лет – остро нуждается в местах дошкольных учреждений именно сегодня, говорят специалисты управления образования. Из-за секвестирования областного бюджета в начале года на ввод данного проекта в 2015-м казне не хватило 61 млн. И сдачу объекта решили было перенести на следующий год. После пересмот­ра бюджета на недавней сессии областного маслихата появилась надежда, что в Балхаше маленькие горожане все же перешагнут порог замечательного сада в этом году. Уверенность выразил и аким города Александр Аглиулин:
– Объект будет открыт в канун Дня независимости. На это сегодня нацелены все усилия исполнительной власти.
А в Караганде в начале октября, благодаря государственно-частному партнерству, 300 детей в удаленном от центра города жилом массиве Пришахтинске Октябрьского района стали воспитанниками детского сада «Ак жаркын». Заброшенное когда-то здание бывшего дошкольного учреждения вернула к жизни при поддержке госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» предприниматель Гульнар Смаилова. Обновлены все коммуникации, кровля, окна, полы. Фактически новый детсад отвечает всем современным требованиям к содержанию и развитию малышей, в том числе в двух ясельных группах. Помимо помещений для физического, художественного и музыкального воспитания, созданы условия и для оздоровления. Есть даже «соляная шахта» – специально оборудованная комната, где дети смогут проходить лечебные процедуры.
С появлением «Ак жаркына» в районе получили работу 75 человек. Ежемесячный родительский взнос на содержание ребенка при условии пятиразового питания составляет 25 тыс. тенге, еще 16 тыс. тенге учреждению за каждого воспитанника доплачивает государство. Посмотреть, каким получился детсад, где обещают учить казахскому, английскому и русскому языкам, приехал аким области.
– Во все времена воспитанию детей уделялось особое внимание. А для молодого независимого Казахстана это особенно актуально. Нашим детям, образованным и воспитанным, суждено вершить будущее государства! – сказал на церемонии открытия садика Нурмухамбет Абдибеков.
Аким области ознакомился с дошкольным учреждением, пройдя по группам, залам, кабинетам, и подчеркнул, что создание детсада – это конкретная реализация поручения Президента страны по развитию дошкольного образования. И хотя объект находится в частной собственности, он работает по госзаказу. Силами государства пока не удается решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. Рычагом в подъеме государственно-частного партнерства служит госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020». Она дает предпринимателям возможность получить банковские займы и госзаказ.
Частный предприниматель, мать пятерых детей Гульнар Смаилова как никто другой понимает важность организованного воспитания и то, какую помощь оно оказывает семьям: родители могут спокойно заниматься работой. Для нее «Ак жаркын» – уже второй возвращенный к жизни детсад. Выкупить здание в Пришахтинске ей помог фонд «Даму», субсидировав половину процентной ставки. На оплату кредита и приобретение оборудования и инвентаря потребовалось 130 млн тенге.
В списке ожидающих приема в детсад в Октябрьском районе значатся почти 3 000 детей. По данным областного акимата, с 2010 года в области построено 99 дошкольных учреждений. В начале текущего года в городе Приозерске был открыт бюджетный детский сад на 200 мест. Помимо Балхаша, где здание готово, ведется строительство еще двух дошкольных учреждений: в Жезказгане и Караганде. При их сдаче число детей, занятых дошкольным образованием, увеличится.

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