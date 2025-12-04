Нежность против ненависти

Дана Аменова
специальный корреспондент

В Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева представили трагедию «Ромео и Джульетта» в жанре синема-эпоса

фото Игоря Бургандинова

Шекспировское творение и спустя столетия продолжает оставаться неиссякаемым источником вдохновения для театральных и кинематографических постановок по всему миру. Сюжет о юных влюбленных находит новые интерпретации в современном искусстве.

Приглашенный российский режиссер Уланбек Баялиев представил очередную дерзкую и новаторскую версию знаменитого произведения, переосмыслив извечное противостояние света и тьмы, всепоглощающей любви и непримиримой ненависти. Он известен своим неординарным подходом к классическому материалу. Это нашло отражение и в выборе оригинального жанра – синема-эпоса, который придал шедевру европейской классики неожиданную актуальность и современное звучание. Такое новаторское видение воплощено в масштабном двухактном спектакле.

В постановке кинематографическая выразительность органично сочетается с живым театральным исполнением. Именно такой синтез позволяет максимально погрузить зрителей в самый эпицентр драматических событий, развернувшихся в Вероне.

Благодаря мастерскому переводу Абиша Кекилбаева шекспировские страсти наполняются неуловимым духом казахской степи, адаптируются к местному контексту, приобретают мощный национальный акцент. В результате универсальная история любви юных Ромео и Джульет­ты, разворачивающаяся на фоне вековой вражды семейств Монтекки и Капулетти, резонирует с особенностями местного менталитета. Театральное полотно объединяет шекспировский текст с элементами казахской культуры, формируя цельное представление.

Ромео, которого сыграл Бибарыс Орман, представлен как юный мечтатель, тонко чувствующий приближение первой любви. Путь Джульетты и ее трансформация от невинного подростка до сильной и решительной девушки раскрывается удивительно многогранно Ситорой Анваровой.

Наиболее выразительным моментом спектакля становится известная сцена на балконе. Здесь сочетание декораций, игры света и тени достигает максимального эффекта. Эпизод завораживает искренностью любовного признания и остротой эмоциональной связи между Ромео и Джульеттой, подчеркивая их духовное единение, которое противостоит жестокости окружающего мира.

Во время спектакля проработанные крупные планы выводятся на LED-экран. Такие визуальные приемы составляют основу кинематографического эпоса, позволяя зрителям рассмотреть мимику актеров, лучше понять их эмоции. Отметим также, что, создавая костюмы, дизайнеры сохранили приверженность строгой классике, одновременно смело экспериментируя и добавляя современные модные акценты. В результате образы героев варьируются от casual до стилизованных гангстерских нарядов.

За музыкальное оформление спектакля отвечал бэнд Theatre Avenue под руководством Олжаса Далелхана. Художником-постановщиком выступил Канат Максутов.

Синтез кино и театра создавал мощный эффект присутствия, погружая публику в действие. Так, сцена дуэли представляет собой динамичный экшен, который мгновенно сменяется драматическим потрясением после гибели Тибальда. Стремительный сценический поединок перерастает в фатальный конфликт, усиливая ощущение неотвратимости событий.

Глубина шекспировских образов была раскрыта благодаря исполнительскому мастерству Самата Байырова, Ержана Нурымбета, Саи Токмангалиевой, Ануара Бектаса, Кобланды Болата, Улана Кабыла, заслуженных деятелей Казахстана Нуркена Отеула и Алтынай Ногербек, других артистов разных поколений.

– Великие произведения потому и великие, что с течением времени открывают новые смыслы. В переводе «Ромео и Джульетты» Пастернака мне нравятся слова «ненависть» и «нежность». Эти два мощных чувства, кажется, чаще всего управляют человеком. Мы сознательно уходим от темы любви и смерти, не считая нужным ее канонизировать, как это происходило у Дзеффирелли, где звучал гимн любви. Нас больше занимает контраст ненависти и нежности. Вражда всегда разрушает человека, семью, общество. Как оказалось, обратной стороной ненависти является не любовь, а именно неж­ность. В любой ситуации люди нуждаются в ней. Такой взгляд кажется мне не надуманным, а заложенным в содержании произведения, – поясняет режиссер.

Зрители признавались, что спектакль производит сильное впечатление. Это не привычный «пересказ», а дерзкий эксперимент, способный раздвинуть границы театрального искусства. И это позволяет увидеть новаторское прочтение хрес­томатийного сюжета мировой литературы.

