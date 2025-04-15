О нехватке квалифицированных специалистов в отечественной юрис­пруденции заявили участники парламентских слушаний в Сенате. В ходе обсуждения вопросов развития юридического образования участники слушаний совместно с заинтересованными сторонами озвучили свои предложения по укреплению кадрового потенциала судебной и правоохранительной систем, а также повышению качества нормо­творческой деятельности.

Как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, уровень квалификации профессиональных юристов напрямую влияет на все сферы общества и государства. В Послании народу Глава государства неоднократно подчеркивает важность развития человеческого капитала, гибкости современной модели образования, модернизации образовательной инфраструктуры и комплексной подготовки кадров нового формата. В рамках реализации данных задач Сенатом Парламента проводится системная работа с заинтересованными сторонами. В частности, результатом совместной деятельности Комитета Сената по конституционному законодательству и Министерства науки и высшего образования стала концепция развития правового образования.

– Президент страны ­Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание инициативам и проектам, направленным на развитие системы высшего образования и науки. Реализуются масштабные реформы в этом направлении. Сегодняшние парламентские слушания также являются час­тью этой общей работы. Тема очень актуальна на современном этапе, и поэтому важно вмес­те обсудить имеющиеся вопросы и рассмотреть пути их решения, – сказал спикер Сената в своем выступлении.

Вместе с тем, по мнению Маулена Ашимбаева, остается ряд вопросов, решение которых требует тщательной проработки и нуждается в передовом международном опыте. Прежде всего речь идет о несоответствии между спросом и предложением на рынке труда и недостаточном уровне квалификации специалистов. К примеру, в настоящее время объем специалистов в юридической сфере в девять раз превышает прогнозируемый спрос. Для оптимального решения сущест­вующих проб­лем и улучшения ситуации необходимы скоординированные усилия государства, работодателей и образовательных учреждений.

– Принцип «Закон и Порядок», как постоянно подчеркивает Глава государства, является фундаментом правового государства. Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня. Однако необходимо признать, что сегодня в стране существуют накопившиеся проблемы в деле подготовки юристов. Это наличие несоответствия между количеством специалистов, необходимых работодателям, и количеством молодых специалистов, окончивших обучение, а также нехватка квалифицированных юристов на рынке труда. Нужны конкретные механизмы для системного решения этих проблем. Кроме того, внедрение инновационных практик и подходов в правовом образовании, безусловно, имеет большое значение. При этом следует уделять особое внимание цифровизации процессов и использованию технологий искусственного интеллекта. Нельзя забывать, что вопрос подготовки кадров напрямую влияет и на качество разработки правовых актов и законопроектов, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Список проблем продолжил опытный юрист, директор Института по исследованию уголовно-правовых и уголовно-процессуальных проблем Международного университета «Астана», доктор юридических наук, профессор Исидор Борчашвили. Он подчеркнул, что подготовка юрис­та должна восприниматься не как формальность, а как защита самого правопорядка. Сегодня в Казахстане более 50 вузов готовят юристов, однако значительная их часть не располагает необходимыми преподавательскими кадрами, научной базой и условиями. В них отсутствуют юридические школы, глубокая академическая традиция, а зачастую и базовые стандарты преподавания. В таких вузах один и тот же преподаватель читает уголовное право, гражданский процесс и философию права.

– Это не подготовка юрис­тов, а формирование имитации. Особенно опасно то, что отчисление платных студентов – нежелательный шаг для вуза, ведь студент рассматривается как источник дохода. В результате происходит обнуление академических требований, – сказал ученый.

Влияет на уровень образования, по мнению Исидора Борчашвили, и такой фактор, как чрезмерно частая смена законодательства, что приводит к тому, что даже юристы не успевают адаптироваться, не говоря уже о студентах, преподавателях и авторах учебников.

– Каждое новое изменение – это не просто поправка в текст закона, это удар по стабильности правовой системы. Постоянные фрагментарные, зачастую плохо проработанные дополнения и поправки превращают учебный процесс в хаос: учебники устаревают еще до выхода из печати, преподаватели не успевают обновлять курсы, а выпускники приходят в практику с багажом знаний, не соответствующим действующей норме. Это законодательная нестабильность, граничащая с правовым произволом. И мы должны признать: когда законы пишутся быстрее, чем осмысляются, страдает не только наука, но и доверие граждан к самому понятию «закон», – сказал ученый.

В ходе парламентских слушаний отдельно была отмечена важность разработки и утверждения профессионального стандарта юридической отрасли. Кроме того, особое внимание было уделено привитию практических навыков работы и специализации выпускников по отраслям юрис­пруденции. Высказанные в рамках слушаний предложения, как было отмечено, будут учтены при разработке соответствующих рекомендаций и направлены в Правительство.