«Ни одна страна не заинтересована в сокрытии информации» – Ашимбаев о расследовании авиакатастрофы

Сенат,Происшествия
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По его словам, нужно дать возможность специалистам сделать выводы и довести их до граждан

Фото: azertag.az

Спикер Сената Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов, призвал представителей СМИ и общественность дождаться результатов расследования авиакатастрофы в Актау, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы этой трагедии - они сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее - это спекуляция, это необоснованные заявления. Разгонять такого рода оценки - это неправильно и неэтично. Это прежде всего показатель того, что те или иные люди хотят заработать для себя какие-то дивиденды, разогнать хайп, на этом что-то для себя получить, в том числе просмотры», - считает глава Сената.

Он подчеркнул, что ни одна из стран, чьи граждане были на борту, не заинтересована в сокрытии настоящей причины авиакатастрофы.

«Комиссия, специалисты работают, эксперты все смотрят, они сделают свои выводы. Потом, конечно, ни одна из этих стран - ни Азербайджан, ни Россия, ни Казахстан - не заинтересованы скрывать информацию. Вся информация будет доведена до общественности. Ни у кого не должно быть никаких сомнений. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы и довести их до граждан», - сказал Ашимбаев.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. 

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

#расследование #Ашимбаев #авиакатастрофа

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