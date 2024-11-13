Ни закупочных цен, ни субсидий

Такие намерения аграрии региона озвучили на недавнем заседании регионального совета АПК в палате предпринимателей «Атамекен». Дело в том, что из-за задержки субсидий и отсутствия закупочных цен на зерно они не справляются с графиком платежей.

На сегодня сумма долга перед аграриями Костанайской облас­ти по всем девяти программам субсидирования составляет около 45 млрд тенге.

– По всем программам, кроме ставки гарантирования и страхования займов, мы уже неоднократно направляли скорректированные бюджетные заявки в Минсельхоз. Например, в октяб­ре только по инвестиционному субсидированию отправили заявку на сумму 11,6 миллиарда тенге. По этой программе у нас не закрыт еще минувший год. Лист ожидания за 2023-й составляет около 7 миллиардов тенге. Сложная ситуация и со ставкой вознаграждения, где задолженность достигает 17,4 миллиарда тенге. С отраслевым министерством мы находимся в постоянном контакте, но дать прогнозы, когда же придут деньги, я не могу, – разъяснил ситуацию руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

В Правительстве неоднократно обещали решить вопрос с долгами по субсидиям. Вот только время идет, а денег по-прежнему нет. Аграрии терпят колоссальные убытки, выплачивая финансовым институтам кредиты по повышенным процентным ставкам из собственного кармана.

– Мы взяли технику через АО «КазАгроФинанс» под 24% годовых, из которых 18% нам должны были вернуться в виде субсидий. Но денег нет, и мы вынуждены гасить полную процентную ставку. Мы уже выплатили больше 100 миллионов тенге только в виде процентов. Сейчас завершили уборочную кампанию и ставим вопрос таким образом: привезем «КазАгроФинансу» эту технику и пускай дальше эксплуа­тируют ее сами под 24% годовых, – не без эмоций высказал свою позицию директор ТОО «Магнат» Карасуского района Федор Талах.

Такие настроения царят в агробизнесе костанайского регио­на неспроста. Сельскохозяйственные товаропроизводители опасаются, что уже и вовсе не дождутся обещанных субсидий. Во-первых, их смущает тот факт, что с ними по-прежнему не заключены договоры субсидирования.

Все потому, что при их наличии, согласно положению, деньги должны быть выплачены в течение трех дней. Но поскольку их нет, областное управление сельского хозяйства не рискует заключать договоры. При этом обязуется выплатить субсидии сразу же, как деньги поступят из республики, даже в том случае, если аграрий к тому времени уже полностью исполнит свои обязательства перед финансовым институтом.

Второй момент – озвученное в недавнем прошлом Главой государства решение в перспективе вообще отказаться от прямых субсидий. Что, если к тому времени денег в бюджете так и не найдется? Впрочем, этот вопрос волнует не только фермеров, но и чиновников от сельского хозяйства.

– Мы считаем, что совсем отменять субсидии нельзя. К примеру, если убрать инвестиционное субсидирование, у нас не будет новых производств, а если и будет, то они в разы сократят объе­мы выпускаемой продукции. Да и с обновлением машинно-тракторного парка возникнут серьезные проблемы. То же самое касается животноводства. Глава государства ставит задачу развивать эту сферу, а как же это сделать без господдержки? Поэ­тому полностью отказываться от субсидий ни в коем случае нельзя. Единственное, мы считаем, нужно усекать программу по субсидированию процентной ставки. Мы свои предложения направили в Минсельхоз. И сейчас концептуальные подходы только разрабатываются. Так что как будет выглядеть эта модель, сказать сложно. Поэтому пока имеем то, что имеем, – заключил Ибрагим Бекмухамедов.

Ну а пока весь агросектор рес­публики замер в ожидании новых подходов в вопросах господдержки отрасли, костанайские производители сельскохозяйственной продукции предлагают решить насущные проблемы. В частности, пересмотреть структуру погашения займов.

– Сейчас при погашении кредита, который взят по программе субсидирования процентной ставки, аграрий сначала в объе­ме 100% выплачивает вознаграждение, которое составляет от 22 до 24% годовых, и только потом сумму основного долга, – комментирует проблему учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко. – Я предлагаю поменять эти выплаты местами: то есть сначала гасить основной долг, потом 6%, которые уплачивает аграрий. В этом случае сумма основного долга будет уменьшаться, и нам будет проще исполнять свои обязательства. По оставшимся процентам, которые берет на себя государство, думаю, нужно дать возможность погасить их после поступления субсидий.

Я специально просмотрела все открытые источники и обнаружила, что как таковой порядок погашения займов нигде не прописан, а главное – он не регламентирован никаким законом. Получается, это диктуется на уровне финансовых институтов. Поэтому просим Правительство поддержать нас в этом вопросе!

Кроме того, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской облас­ти обратилась в Минсельхоз с просьбой предоставить им отсрочку по платежам до 1 марта следующего года. Ведь ситуация осложняется не только огромной задолженностью по субсидиям, но еще и проблемой сбыта с трудом выращенного урожая из-за отсутствия достойных цен. В результате пшеницу третьего класса сегодня закупают дешевле отрубей.