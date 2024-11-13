Ни закупочных цен, ни субсидий

Сельское хозяйство
9
Валентина Мелехова

Костанайские фермеры готовы вернуть взятую в лизинг технику

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Такие намерения аграрии региона озвучили на недавнем заседании регионального совета АПК в палате предпринимателей «Атамекен». Дело в том, что из-за задержки субсидий и отсутствия закупочных цен на зерно они не справляются с графиком платежей.

На сегодня сумма долга перед аграриями Костанайской облас­ти по всем девяти программам субсидирования составляет около 45 млрд тенге.

– По всем программам, кроме ставки гарантирования и страхования займов, мы уже неоднократно направляли скорректированные бюджетные заявки в Минсельхоз. Например, в октяб­ре только по инвестиционному субсидированию отправили заявку на сумму 11,6 миллиарда тенге. По этой программе у нас не закрыт еще минувший год. Лист ожидания за 2023-й составляет около 7 миллиардов тенге. Сложная ситуация и со ставкой вознаграждения, где задолженность достигает 17,4 миллиарда тенге. С отраслевым министерством мы находимся в постоянном контакте, но дать прогнозы, когда же придут деньги, я не могу, – разъяснил ситуацию руководитель управления сельского хозяйства Костанайской области Ибрагим Бекмухамедов.

В Правительстве неоднократно обещали решить вопрос с долгами по субсидиям. Вот только время идет, а денег по-прежнему нет. Аграрии терпят колоссальные убытки, выплачивая финансовым институтам кредиты по повышенным процентным ставкам из собственного кармана.

– Мы взяли технику через АО «КазАгроФинанс» под 24% годовых, из которых 18% нам должны были вернуться в виде субсидий. Но денег нет, и мы вынуждены гасить полную процентную ставку. Мы уже выплатили больше 100 миллионов тенге только в виде процентов. Сейчас завершили уборочную кампанию и ставим вопрос таким образом: привезем «КазАгроФинансу» эту технику и пускай дальше эксплуа­тируют ее сами под 24% годовых, – не без эмоций высказал свою позицию директор ТОО «Магнат» Карасуского района Федор Талах.

Такие настроения царят в агробизнесе костанайского регио­на неспроста. Сельскохозяйственные товаропроизводители опасаются, что уже и вовсе не дождутся обещанных субсидий. Во-первых, их смущает тот факт, что с ними по-прежнему не заключены договоры субсидирования.

Все потому, что при их наличии, согласно положению, деньги должны быть выплачены в течение трех дней. Но поскольку их нет, областное управление сельского хозяйства не рискует заключать договоры. При этом обязуется выплатить субсидии сразу же, как деньги поступят из республики, даже в том случае, если аграрий к тому времени уже полностью исполнит свои обязательства перед финансовым институтом.

Второй момент – озвученное в недавнем прошлом Главой государства решение в перспективе вообще отказаться от прямых субсидий. Что, если к тому времени денег в бюджете так и не найдется? Впрочем, этот вопрос волнует не только фермеров, но и чиновников от сельского хозяйства.

– Мы считаем, что совсем отменять субсидии нельзя. К примеру, если убрать инвестиционное субсидирование, у нас не будет новых производств, а если и будет, то они в разы сократят объе­мы выпускаемой продукции. Да и с обновлением машинно-тракторного парка возникнут серьезные проблемы. То же самое касается животноводства. Глава государства ставит задачу развивать эту сферу, а как же это сделать без господдержки? Поэ­тому полностью отказываться от субсидий ни в коем случае нельзя. Единственное, мы считаем, нужно усекать программу по субсидированию процентной ставки. Мы свои предложения направили в Минсельхоз. И сейчас концептуальные подходы только разрабатываются. Так что как будет выглядеть эта модель, сказать сложно. Поэтому пока имеем то, что имеем, – заключил Ибрагим Бекмухамедов.

Ну а пока весь агросектор рес­публики замер в ожидании новых подходов в вопросах господдержки отрасли, костанайские производители сельскохозяйственной продукции предлагают решить насущные проблемы. В частности, пересмотреть структуру погашения займов.

– Сейчас при погашении кредита, который взят по программе субсидирования процентной ставки, аграрий сначала в объе­ме 100% выплачивает вознаграждение, которое составляет от 22 до 24% годовых, и только потом сумму основного долга, – комментирует проблему учредитель ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко. – Я предлагаю поменять эти выплаты местами: то есть сначала гасить основной долг, потом 6%, которые уплачивает аграрий. В этом случае сумма основного долга будет уменьшаться, и нам будет проще исполнять свои обязательства. По оставшимся процентам, которые берет на себя государство, думаю, нужно дать возможность погасить их после поступления субсидий.

Я специально просмотрела все открытые источники и обнаружила, что как таковой порядок погашения займов нигде не прописан, а главное – он не регламентирован никаким законом. Получается, это диктуется на уровне финансовых институтов. Поэтому просим Правительство поддержать нас в этом вопросе!

Кроме того, Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей Костанайской облас­ти обратилась в Минсельхоз с просьбой предоставить им отсрочку по платежам до 1 марта следующего года. Ведь ситуация осложняется не только огромной задолженностью по субсидиям, но еще и проблемой сбыта с трудом выращенного урожая из-за отсутствия достойных цен. В результате пшеницу третьего класса сегодня закупают дешевле отрубей.

#субсидии #аграрии #АПК #кредитование

Популярное

Все
Завершился 22-й раунд переговоров по Сирии
Дорогу и возможности – молодым
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
До золота рукой подать
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Кто и как охотится за нашими детьми?
Димаш Кудайберген выступил в Елисейском дворце
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Осмысливая «Средний коридор»
Казахстанский борец возглавил мировой рейтинг UWW
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Строительство завода будет возобновлено
Макпал Жунусова пожаловалась на FlyArystan
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Этот день изменил судьбу
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Редкие породы собак представили на международной выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Шатры и юрты Великой степи
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы

Читайте также

Ферму на 2,5 тысячи коров построили в СКО
В Казахстане открылся новый зерновой терминал
Зерно отменное, но... никому не нужное?
Хлеборобы в тревожном ожидании...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]