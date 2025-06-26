Нынешним летом дехкане юга республики получают больше воды для полива, чем в прежние годы.

фото прес-службы МВРИ

По информации пресс-службы Министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, по состоянию на 18 июня региональные филиалы РГП «Казводхоз» подали аграриям Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Жетысу более 3 млрд 73 млн кубометров воды. Это на 335 млн кубометров больше, чем на наз­ванную дату в 2024-м –

2 млрд 738 млн кубометров.

Земледельцам Алматинской области подано более 50 млн кубометров воды, что на 6 млн кубометров больше, чем год назад. Фермеры Жамбылской области получили более 135 млн кубометров (плюс 50 млн кубов). Аграрии Кызылординской области использовали для орошения полей более 1 млрд 280 млн кубометров воды (плюс 74 млн кубов). Крестьянским хозяйствам Туркестанской области подано около 1 млрд 412 млн кубометров (плюс 234 млн кубов). Сельхозпроизводителям области Жетысу направлено 196 млн кубометров поливной воды. В целом в пяти названных южных областях удалось напоить влагой более 348 тыс. га посевных площадей.

Согласно поручению минист­ра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, созданы четыре рабочие группы из специалистов ведомства, которые ведут проверки в регионах на предмет несанкционированного или расточительного использования поливных ресурсов, осуществляют регулирование и подачу влаги на поля.

Наряду с этим представители отраслевого министерства, будучи в регионах, проводят разъяснительную работу по воп­росам внедрения водосберегающих технологий, сокращения объемов влаголюбивых культур и осуществления ночного полива. Разрабатываются и реализуются графики поочередной подачи воды по каналам, сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.