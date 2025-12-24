Центр поддержки семьи (ЦПС) располагается в очень удобном мес­те – в здании универсального суперЦОНа, в административном цент­ре города, куда легко добраться. Здесь действительно уютно и спокойно – это на первом этаже шумно, где павлодарцев обслуживают в ЦОНе, но поднимаешься на второй этаж, и атмосфера меняется. Светлое, современное пространство, стильные кабинеты, приветливые лица, небольшая детская игровая зона. И вправду все располагает к общению, и есть ощущение, что тебе здесь помогут.

Пока это довольно молодая подведомственная организация отдела занятости и соцпрограмм. Создан ЦПС в январе 2025 года, а в полную мощь заработал ближе к маю, когда был укомплектован штат надежными, заинтересованными сотрудниками. И уже успел помочь 250 семьям!

Основная цель деятельности центра – оказание всесторонней помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также укрепление института семьи и продвижение традиционных ценностей. Центр предоставляет бесплатную психологическую, юридичес­кую и консультативную помощь; ведет сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; работает с уязвимыми категориями граждан – многодетными, малообеспеченными, неполными семьями, сиротами. Работает центр во взаимодействии с органами образования, здравоохранения, полиции, службы пробации и другими структурами.

Казалось бы, что в этом может быть нового – госструктуры всегда этим занимались. Но стоит вспомнить громкие и чаще всего трагичные истории, которые оглушали всю страну, – убийство Миланы Давыдовой, заставшей мать с любовником, или случайное обнаружение в одной из экибастузских квартир детей, которых потом сравнивали с Маугли

из-за неумения говорить и даже нормально ходить. Эти семьи, требующие не только поддержки, но и контроля, просто выпали из поля зрения педагогов, медиков, полиции, соцслужб. Конечно, они и сами не стремились обращаться за помощью, но как-то уж слишком легко им удалось оставаться незамеченными – ровно до тех пор, пока не происходили трагедии.

И чтобы закрыть эти белые пятна, были созданы центры поддерж­ки, которые теперь сопровож­дают семьи и, что немаловажно, координируют работу самых разных госструктур. Для этого у ЦПС есть два работающих инст­румента – мобильная группа и электронная система.

– Мобильная группа создана в мае распоряжением акима города Павлодара. В ее состав вошли в основном представители органов здравоохранения, полиции и образования. Около 300 человек. Для удобства мы разделили город на 15 микро­районов, привязав их в первую очередь к участковым пунк­там полиции, а также школам и поликлиникам. Ведь это наши первые источники информации – либо сами семьи обращаются туда с определенными запросами, либо их сотрудники из мобильной группы сигнализируют о том, что есть ситуация, требующая внимания. И второе – мы используем цифровую систему FSM Social, разработанную специально для центров поддержки семьи и мобильных групп. Она позволяет вести электронный профиль семьи и координировать работу разных служб. Благодаря этому помощь оказывается быстро и адресно, без лишних бюрократических барьеров, – рассказывает руководитель павлодарского ЦПС Гульнар Нуржанова.

Во время нашего разговора с Гульнар Тулегеновной на ее мобильном телефоне раздается специфический сигнал – оказалось, что как раз в системе FSM Social создан новый кейс. Все сотрудники ЦПС и участники мобильной группы имеют доступ к этой системе – у всех разные, соответствующие их задаче роли, дос­туп с мобильного или с компьютера, но главное – теперь сигнал не затеряется.

В этой системе первоисточник указывает подробную информацию, назначает ответственных. Открыв карточку случая, можно увидеть все нужные данные, статус работы и так далее.

– Кейсы абсолютно разные. Например, поступил сигнал из колледжа – одной из студенток нужно помочь оформить удостоверение. Сложность в том, что семья планировала переезжать в Россию и у девочки уже даже есть отметка об убытии, но планы изменились, она осталась с бабушкой. Вот еще один случай, поступивший от депутата: ему позвонила женщина, готовая покончить с собой из-за семейных сложностей. Здесь первыми на место прибыли полицейские, потом подключился и психолог, – открыв на компьютере FSM Social, показывает и рассказывает о формате работы Гульнар Нуржанова.

Контролем за развитием занимаются кейс-менеджеры ЦПС – составляют индивидуальный план работы, подключают дополнительные службы, которые могут помочь в решении проблем, а также других сотрудников самого центра. В штате есть психолог и юрист, у которых действительно немало работы. За такой профиль деятельности ЦПС отвечает отдел комплексного сопровождения. Отдел методологии отвечает за взаимодействие с учреждениями, организация­ми, коллективами.

– Сегодня мы активно распространяем информацию о нашей работе. Ведем соцсети, раздаем листовки в школах, во время рейдов с полицией, спасателями, посещаем организации, транслируем ролики о нас на экранах в поликлиниках и так далее. С молодежью мы очень плотно взаимодействуем через школы и Центр поддержки молодежных инициатив. И люди уже сами приходят к нам с обращениями. Из самых частых вопросов – просьбы решить проблемы с жильем, с документами, нередко – с финансами. И мы никого не оставляем один на один с проблемой. Для этого сотрудничаем с общественными организациями и благотворительными фондами. Мы заключаем меморандумы, чтобы работать в партнерстве. Один из последних – со специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних. Наш психолог будет работать с семьями, которые подают заявление о разводе, особенно с теми, где есть дети. Возможно, такая помощь и не исключит развода родителей, но все же наша задача – как минимум сделать этот процесс для всех участников спокойным, щадящим, – продолжает руководитель центра.

Нужно отметить, что в ЦПС в обязательном порядке поступают сведения о звонках на номер 111 единого контакт-центра в Казахстане для помощи семьям, женщинам и детям, а также для обращения в случае домашнего насилия и буллинга. Но и о самом центре уже знают павлодарцы – приходят сюда, минуя посредников.

– Разные ситуации бывают. И хотя большинство наших дел касается именно сигналов мобильных групп, но и к нам непосредственно приходят из-за непростых обстоятельств. Один случай запомнился особенно: уже закончился рабочий день, в центре я была одна, поднялась женщина, которая рассказала о том, что ее избивает муж. Она просто не знала, куда обратиться, но терпеть уже устала. Конечно же, я задержалась, мы долго разговаривали. Не раскрывая всех деталей, скажу, что мы помогли ей через полицию – она не осталась один на один с этой опасностью, – говорит Гульнар Тулегеновна.

При этом руководитель ЦПС отмечает, что наконец павлодарцы стали чаще сами обращаться к психологу центра. Из последних случаев – пришла женщина, на дочь-подростка которой летом на улице напал мужчина. Казалось бы, тогда все закончилось благополучно, но уже дома отец девочки упрекал ее в том, что она была вызывающе одета. И это задело девушку больше, чем само нападение. Мама хотела, чтобы психолог поработал с подростком, но помощь понадобилась и самой женщине. И ее она получила в Центре поддержки семьи.

– Всюду, где бываю, стараюсь пояснять, что мы открыты для всех. Чтобы к нам обратиться, не нужно иметь какой-то определенный статус – инвалидность или быть получателем АСП, членом неполной семьи. Есть потребность в поддержке – приходите, а мы или поможем сами и сразу, или подскажем, как действовать, и будем сопровождать, – заверяет Гульнар Нуржанова.