Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом

Мнения
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По мнению депутата, президентские выборы дали хороший старт политическим изменениям в стране

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент РК Касым-Жомарт Токаев нацелил на установление честных и порядка 1 трлн тенге.

Внедрена Национальная система прослеживаемости, представляющая собой целый комплекс, обеспечивающий прозрачность реализации товаров от производителя до конечного потребителя.

Продолжается системная работа по демонополизации экономики. По результатам работы Комиссии по демонополизации в республиканскую собственность приняты:

- пакеты акций и доли участия в 14 крупных акционерных обществах и ТОО;

- 7 зданий, 162 железнодорожных путей и сооружений;

- автомобили, деньги и прочее имущество.

Принят Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», ставший логическим продолжением экономических и политических реформ Касым-Жомарта Токаева. Его нормы будут применяться в отношении субъектов олигополии, которые сами имели административно-властные ресурсы, или могли пользоваться такой поддержкой. В то же время интересы добросовестных инвесторов будут полностью защищены.

Создана Комиссия по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов под председательством премьер-министра. В ее состав вошли общественные деятели с активной гражданской позицией, депутаты Парламента и члены Правительства.

На сегодня государству возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге. Из них около $600 млн ― активы, возвращенные из других юрисдикций. Например, из ОАЭ возвращено около $15 млн, из Австрии ― $82 млн, из Лихтенштейна ― $260 млн, из Гонконга ― $2 млн.

Президентские выборы дали старт политическим изменениям в стране, по итогам которых были переизбраны и обновлены обе палаты парламента и маслихаты впервые проведены выборы акимов в 45 районах и городах областного значения.

Можно констатировать, что за первый год набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь государству в этом.

Нурия НИЯЗОВА, депутат Сената Парламента РК

 

#Сенат #депутат #мнение #Ниязова

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