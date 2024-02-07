Ниже некуда!

Экономика
9
Валентина Мелехова

Втрое за последнее десятилетие увеличились объемы господдержки АПК Костанайской области, однако ее использование оказалось неэффективным.

фото из архива "КП"

Сельское хозяйство региона переживает не лучшие времена. И дело даже не в сложностях прошедшего сезона. Проблема отрасли куда более масштабна: это истощение почв, нерациональное использование земель, некачественный подбор семян, низкий уровень технической оснащенности...

Систематическое пренебрежение агротехнологиями привело к плачевным результатам. За истекшее десятилетие сельское хозяйство не только не выдало феноменальных результатов, но даже, напротив, продемонстрировало полный упадок, причем по всем показателям. Сравнительный анализ как на ладони выложил руководитель профильного управления Ибрагим Бекмухамедов, подчеркнувший, что вложенные государством в отрасль деньги не приносят ожидаемого эффекта.

А вливания, между прочим, довольно приличные. Вот статистика в абсолютных цифрах: с 2014 по 2023 год на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона по программам субсидирования было направлено 306 млрд тенге. Сумма выделенных за последние десять лет средств выросла с 16 млрд до 45 млрд тенге, то есть в 2,8 раза.

В 2023 году на развитие АПК области было направлено 105 млрд тенге, из них 62 млрд тенге – на субсидирование и бюджетное кредитование аграриев. И каков же результат?

– Доля зерновых за последние десять лет уменьшилась незначительно – лишь на 2,2%. В 2014 году был 81% от посевной площади, а в 2023-м – 78,8%. Диверсификация посевов проведена в основном за счет дополнительно вовлеченных в оборот земель, и зерновые доминируют до настоящего момента. За эти годы почти на 100 тысяч гектаров снизилась доля кормовых культур, то есть примерно на шестую часть от общей площади. В том числе имеют тенденцию к снижению площади многолетних трав, используемых для заготовки грубых кормов, – рассказал Ибрагим Бекмухамедов.

Меры государственной финансовой поддержки не повлияли на повышение продуктивности в отрасли. Урожайность по-прежнему зависит от погодных факторов. В благоприятные годы по зерновым аграрии получали 12,5–14,3 центнера с гектара, в острозасушливые – на уровне 7,5 центнера. Аналогично по мас­личным культурам.

Характерен пример прошлого года. Агарные формирования с максимальной площадью зерновых оказались в наиболее затруднительном положении. Меньше подверглись воздействию неблагоприятных условий в период уборки хозяйства, имею­щие в посевах расширенный перечень культур, в том числе кормовые для животноводства.

Надо признать, что и в животноводческом секторе дела обстоят не лучше. За последнее десятилетие во всех категориях хозяйств допущено снижение поголовья КРС на 1,7%, птицы – на 34%, а свиней – аж на 59,4%. Также сократилось производство мяса всех видов скота и птицы.

– Ниже падать уже просто некуда!.. Почему цены растут на продукты питания? Потому что своего нет, к сожалению. Сегодня население тратит 40% своего дохода на то, чтобы прокормиться. И та инфляция, которая очень сильно бьет по карману, она завозная, пришедшая к нам вместе с импортируемыми из других государств продуктами питания. Мы должны производить больше собственной продукции, чтобы не только свою страну кормить, но еще и много экспортировать. Вот задача, которую ставит Глава государства. А у нас аналитика показала, что мы топчемся на месте, – констатировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По новым правилам

Очевидно, что настало время перемен. И они не за горами. Правила игры уже пересмотрены в Правительстве и начнут действовать в ближайшее время. В частности, будут ужесточены требования к землевладельцам. В первую очередь это коснется рационального и эффективного использования земли.

– Ранее мы фокусировались на изъятии неиспользуемых земель. На следующем этапе ставим воп­рос об изъятии земель, которые используются не по назначению. Ни для кого не секрет, что, допус­тим, соблюдение севооборота осуществлялось порой только на бумаге, а на деле аграриев никто никогда не проверял. Теперь это будет делаться с использованием средств космического мониторинга... Следующее направление – проверка качественного состава почвы. Специально соз­данная служба начнет проводить анализы, и если показатели окажутся неудовлетворительными, будет приниматься решение о незамедлительном изъятии земли и передачи ее в руки добросовестного пользователя, – рассказал о новшествах заместитель министра сельского хозяйства Азат Султанов.

Изменятся подходы и в части субсидирования. Азат Султанов пояснил, что отныне эффективность бюджетных вливаний будет привязана к росту объемов производства, но конкретной формулы пока не представил. Тем временем аким Костанайской области настаивает на том, что государственные дотации должны быть стимулирующей мерой, то есть выдавать их следует только тем, кто успешно работает на результат.

– Ни в одном государстве нет такого, чтобы тем, кто плохо работает, выплачивали субсидии! У нас их получают абсолютно все. Вот, допустим, вырастил фермер низкий урожай. Но почему у него плохой хлеб? Да потому что не вложил он ни усилий, ни знаний, ни средств, а еще и гос­поддержку требует! Не должно такого быть, – отметил Кумар Аксакалов.

Есть и еще один немаловажный момент, точнее, самый главный, причем в любом производстве, – это кадры. Сегодняшние реалии таковы, что сельское хозяйство сталкивается с острым дефицитом специалистов.

– Очень много вопросов связано с социальным самочувствием сельских жителей. Это одна из причин низкой производительности труда. И повыситься она сможет только в том случае, если труженики полей будут чувствовать себя хорошо... Ну не будет отдачи от человека, который живет в полуразрушенном доме и получает за свою работу копейки! Чудес не бывает, – зая­вил Кумар Аксакалов.

Итак, современные вызовы, такие как изменение климата, деградация почвы, нестабильные урожаи, требуют новых и инновационных подходов. Чтобы навести порядок в отрасли, разработан конкретный план действий по диверсификации сферы АПК. В частности, в Костанайской области есть намерение активно вовлекать в животноводство землепользователей, которые занимаются только растениеводством. Таких, по статданным, около 70%. Однако насколько эти планы окажутся выполнимыми, покажет время.

#сельское хозяйство #АПК #посевы #зерновые

Популярное

Все
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Ночь. Прошлое. Стихи...
Принципиальность и дисциплина
Рожденный в степи знаменосец Победы
Не без неожиданностей
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Казахстан нарастит поставки нефти по Транскаспийскому маршр…
180 индустриальных проектов на 1,2 трлн тенге реализуют в К…
Число занятых в малом и среднем бизнесе увеличилось в Казах…
Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]