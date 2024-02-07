Ниже некуда!

Сельское хозяйство региона переживает не лучшие времена. И дело даже не в сложностях прошедшего сезона. Проблема отрасли куда более масштабна: это истощение почв, нерациональное использование земель, некачественный подбор семян, низкий уровень технической оснащенности...

Систематическое пренебрежение агротехнологиями привело к плачевным результатам. За истекшее десятилетие сельское хозяйство не только не выдало феноменальных результатов, но даже, напротив, продемонстрировало полный упадок, причем по всем показателям. Сравнительный анализ как на ладони выложил руководитель профильного управления Ибрагим Бекмухамедов, подчеркнувший, что вложенные государством в отрасль деньги не приносят ожидаемого эффекта.

А вливания, между прочим, довольно приличные. Вот статистика в абсолютных цифрах: с 2014 по 2023 год на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей региона по программам субсидирования было направлено 306 млрд тенге. Сумма выделенных за последние десять лет средств выросла с 16 млрд до 45 млрд тенге, то есть в 2,8 раза.

В 2023 году на развитие АПК области было направлено 105 млрд тенге, из них 62 млрд тенге – на субсидирование и бюджетное кредитование аграриев. И каков же результат?

– Доля зерновых за последние десять лет уменьшилась незначительно – лишь на 2,2%. В 2014 году был 81% от посевной площади, а в 2023-м – 78,8%. Диверсификация посевов проведена в основном за счет дополнительно вовлеченных в оборот земель, и зерновые доминируют до настоящего момента. За эти годы почти на 100 тысяч гектаров снизилась доля кормовых культур, то есть примерно на шестую часть от общей площади. В том числе имеют тенденцию к снижению площади многолетних трав, используемых для заготовки грубых кормов, – рассказал Ибрагим Бекмухамедов.

Меры государственной финансовой поддержки не повлияли на повышение продуктивности в отрасли. Урожайность по-прежнему зависит от погодных факторов. В благоприятные годы по зерновым аграрии получали 12,5–14,3 центнера с гектара, в острозасушливые – на уровне 7,5 центнера. Аналогично по мас­личным культурам.

Характерен пример прошлого года. Агарные формирования с максимальной площадью зерновых оказались в наиболее затруднительном положении. Меньше подверглись воздействию неблагоприятных условий в период уборки хозяйства, имею­щие в посевах расширенный перечень культур, в том числе кормовые для животноводства.

Надо признать, что и в животноводческом секторе дела обстоят не лучше. За последнее десятилетие во всех категориях хозяйств допущено снижение поголовья КРС на 1,7%, птицы – на 34%, а свиней – аж на 59,4%. Также сократилось производство мяса всех видов скота и птицы.

– Ниже падать уже просто некуда!.. Почему цены растут на продукты питания? Потому что своего нет, к сожалению. Сегодня население тратит 40% своего дохода на то, чтобы прокормиться. И та инфляция, которая очень сильно бьет по карману, она завозная, пришедшая к нам вместе с импортируемыми из других государств продуктами питания. Мы должны производить больше собственной продукции, чтобы не только свою страну кормить, но еще и много экспортировать. Вот задача, которую ставит Глава государства. А у нас аналитика показала, что мы топчемся на месте, – констатировал аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

По новым правилам

Очевидно, что настало время перемен. И они не за горами. Правила игры уже пересмотрены в Правительстве и начнут действовать в ближайшее время. В частности, будут ужесточены требования к землевладельцам. В первую очередь это коснется рационального и эффективного использования земли.

– Ранее мы фокусировались на изъятии неиспользуемых земель. На следующем этапе ставим воп­рос об изъятии земель, которые используются не по назначению. Ни для кого не секрет, что, допус­тим, соблюдение севооборота осуществлялось порой только на бумаге, а на деле аграриев никто никогда не проверял. Теперь это будет делаться с использованием средств космического мониторинга... Следующее направление – проверка качественного состава почвы. Специально соз­данная служба начнет проводить анализы, и если показатели окажутся неудовлетворительными, будет приниматься решение о незамедлительном изъятии земли и передачи ее в руки добросовестного пользователя, – рассказал о новшествах заместитель министра сельского хозяйства Азат Султанов.

Изменятся подходы и в части субсидирования. Азат Султанов пояснил, что отныне эффективность бюджетных вливаний будет привязана к росту объемов производства, но конкретной формулы пока не представил. Тем временем аким Костанайской области настаивает на том, что государственные дотации должны быть стимулирующей мерой, то есть выдавать их следует только тем, кто успешно работает на результат.

– Ни в одном государстве нет такого, чтобы тем, кто плохо работает, выплачивали субсидии! У нас их получают абсолютно все. Вот, допустим, вырастил фермер низкий урожай. Но почему у него плохой хлеб? Да потому что не вложил он ни усилий, ни знаний, ни средств, а еще и гос­поддержку требует! Не должно такого быть, – отметил Кумар Аксакалов.

Есть и еще один немаловажный момент, точнее, самый главный, причем в любом производстве, – это кадры. Сегодняшние реалии таковы, что сельское хозяйство сталкивается с острым дефицитом специалистов.

– Очень много вопросов связано с социальным самочувствием сельских жителей. Это одна из причин низкой производительности труда. И повыситься она сможет только в том случае, если труженики полей будут чувствовать себя хорошо... Ну не будет отдачи от человека, который живет в полуразрушенном доме и получает за свою работу копейки! Чудес не бывает, – зая­вил Кумар Аксакалов.

Итак, современные вызовы, такие как изменение климата, деградация почвы, нестабильные урожаи, требуют новых и инновационных подходов. Чтобы навести порядок в отрасли, разработан конкретный план действий по диверсификации сферы АПК. В частности, в Костанайской области есть намерение активно вовлекать в животноводство землепользователей, которые занимаются только растениеводством. Таких, по статданным, около 70%. Однако насколько эти планы окажутся выполнимыми, покажет время.