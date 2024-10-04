Жанибек Алимханулы выиграл нокаутом бой за два титула

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) выступил на вечере бокса в Сиднее (Австралия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly

Алимханулы сразился с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО). В этом бою на кону стояли титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и WBO, хотя изначально планировалось, что боксеры оспорят только пояс IBF.

Бой был рассчитан на двенадцать раундов и закончился победой Алимханулы техническим нокаутом в девятом раунде, при этом во втором соперник казахстанца был в нокдауне.

Таким образом, Жанибек Алимханулы одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере и успешно защитил пояса IBF и WBO, а Андрей Михайлович потерпел первое поражение на профи-ринге.