Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2023 года № 32-НП
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Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2023 года № 32-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 2 статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года и пункта 9 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»