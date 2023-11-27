Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 октября 2023 года № 32-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан пункта 2 статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года и пункта 9 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда»

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Конституционный Суд Республики Казахстан в составе Председателя Азимовой Э. А., судей Ескендирова А. К., Жатканбаевой А. Е., Кыдырбаевой А. К., Мусина К.С., Нурмуханова Б. М., Подопригоры Р. А., Сарсембаева Е. Ж. и Ударцева С. Ф., без приглашения участников конституционного производства, иных лиц и проведения слушаний,

рассмотрел в открытом заседании обращение Ахметжанова С.М. о проверке на соответствие статьям 13, 16, 29 и 76 Конституции Республики Казахстан пункта 2 статьи 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – ГК (Особенная часть) и пункта 9 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда» (далее – НП ВС).

Заслушав докладчика – судью Конституционного Суда Республики Казахстан Жатканбае­ву А. Е., изучив материалы конституционного производства, проанализировав нормы действующего права Республики Казахстан, Конституционный Суд Республики Казахстан

установил:

В Конституционный Суд Республики Казахстан­ (далее – Конституционный Суд) поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан (далее – Конституция) пункта 2 статьи 951 ГК (Особенная часть) и пункта 9 НП ВС.

Согласно пункту 2 статьи 951 ГК (Особенная часть) моральный вред возмещается причинителем при наличии вины, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 указанной статьи. Согласно пункту 9 НП ВС обязательство по компенсации морального вреда в соответствии с пунктом 1 статьи 917 и пунктом 2 статьи 951 ГК (Особенная часть) возникает при наличии следующих оснований: совершения непосредственно против физического лица правонарушения (деликта), посягающего на охраняемые законом личные неимущественные права и блага этого лица; причинной связи между правонарушением и вредом, причиненным потерпевшему, и нарушением принадлежащих ему личных неимущественных прав, повлекшими нравственные или физические страдания в случае его смерти, нарушение личных неимущественных прав его близких родственников; вины причинителя, кроме предусмотренных законом случаев возмещения личного неимущественного вреда без вины. Отсутствие любого из названных выше оснований исключает возможность защиты личных неимущественных благ и прав, поскольку они предполагаются не нарушенными.

Из обращения следует, что заявитель был подвергнут задержанию, личному досмотру и медицинскому освидетельствованию, затем привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа. Дело было прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения на основании подпункта 2) части первой статьи 741 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее – КоАП), после чего заявитель обратился в суд с требованием о возмещении морального вреда по факту незаконного применения к нему мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Судами отказ в компенсации морального вреда мотивирован пунктом 9 НП ВС.

Субъект обращения полагает, что установленные законодательством положения о возмещении морального вреда при привлечении к административной ответственности ограничиваются только случаями назначения административного ареста и тем самым препятствуют реализации гражданами права на судебную защиту конституционных прав и свобод.

При проверке конституционности пункта 2 статьи 951 ГК (Особенная часть) и пункта 9 НП ВС Конституционный Суд исходит из следующего.

1. Конституция закрепляет высшими ценностями Республики Казахстан человека, его жизнь, права и свободы (пункт 1 статьи 1), которые определяют содержание и применение законов и иных нормативных правовых актов.

Права на равенство всех перед законом и судом (пункт 1 статьи 14), жизнь (пункт 1 статьи 15), личную свободу (пункт 1 статьи 16), неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и достоинства (пункт 1 статьи 18), охрану здоровья (пункт 1 статьи 29) и другие права и свободы, принадлежащие человеку от рождения, признаются и гарантируются в соответствии с Основным Законом (пункт 1 статьи 12). В совокупности указанные права и свободы обеспечивают право личности на полноценное, гармоничное развитие и неприкосновенность ее достоинства (пункт 1 статьи 17) как незыблемого социального блага, на защите которого стоят Конституция, законы и иные правовые акты. Этот подход корреспондируется с духом и содержанием Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, утверждающей, что «все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.» (статья 1).

Государство, реализуя свои обязательства в сфере прав и свобод человека и гражданина, обязано обеспечить их защиту путем предот­вращения любых посягательств, в том числе способных нанести моральный и материальный вред, а также предоставить пострадавшему возможность отстаивать свои права и законные интересы всеми не противоречащими закону способами, в частности, посредством обращения в суд (пункты 1 и 2 статьи 13 Конституции). Судебная власть имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных интересов граж­дан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров (пункт 1 статьи 76 Конституции). Особой правовой регламентации подлежат случаи возмещения причиненного вреда государственными органами и должностными лицами.

Компенсация морального вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) государственных органов, независимо от вины причинителя, является важной гарантией защиты конституционных прав граждан.

2. Возмещение вреда, являясь важным элементом восстановления нарушенных прав и свобод человека, направлено на восполнение неблагоприятных изменений в охраняемом законом имущественном или неимущественном благе.

Вред (имущественный и (или) неимущественный), причиненный неправомерными действиями (бездействием) имущественным или неимущественным благам и правам граждан и юридических лиц, подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в полном объеме (пункт 1 статьи 917 ГК (Особенная часть). Это соответствует пунктам 1 и 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятой резолюцией 40⁄34 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1985 года, гарантирующей лицам, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения, моральный и материальный ущерб, эмоциональные страдания, существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные законы, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью, право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством.

Верховный Суд Республики Казахстан, обоб­щая судебную практику по вопросам применения судами законодательства о возмещении морального вреда, разъяснил, что под личными неимущественными благами и правами, нарушение, лишение или умаление которых может повлечь причинение потерпевшему морального вреда, следует понимать принадлежащие гражданину от рождения блага или права, предоставленные законом, которые неразрывно связаны с его личностью. К благам, принадлежащим человеку от рождения, следует отнести жизнь, здоровье, честь, достоинство, свободу, неприкосновенность личности, а к правам гражданина, предоставленным законом, – право на неприкосновенность жилища или собственности; на личную и семейную тайну, тайну телефонных, телеграфных сообщений и переписку; на пользование именем; на изображение; авторство и другие личные неимущественные права, предусмотренные законодательством об авторском праве и смежных правах; на свободу передвижения и выбор места жительства; на получение достоверной информации, а также другие права, предусмотренные законодательством (пункт 3 НП ВС).

Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (далее – ГК (Общая часть) закрепил систему мер обеспечения защиты гражданских прав, в числе которых право на возмещение морального вреда, реализуемое в гражданско-правовом порядке. При этом пункт 3 статьи 141 ГК (Общая часть) предусматривает, что личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины лица, нарушившего право, если иное не предусмотрено данным Кодексом. Лицо, предъявившее требование о защите, должно доказать факт нарушения его личного неимущественного права.

3. Сама природа возмещения морального вреда заключается в возможности материальной компенсации тех эмоциональных переживаний либо физической боли, ущербности, дискомфорта и других ощущений, которые возникли как следствие совершения тех или иных неправомерных действий.

Законодатель разграничивает возмещение морального вреда в зависимости от обстоятельств его причинения. Особые процедуры предусмотрены при возмещении вреда, в том числе морального, причиненного государственными органами (должностными лицами): издание государственными органами актов, не соответствующих законодательным актам (статья 922 ГК (Особенная часть), незаконные действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (статья 923 ГК (Особенная часть). Данные положения устанавливают обязанность компенсации вреда без доказывания вины причинителя, что обусловлено спецификой субъекта, наделенного властными полномочиями.

Детализируя эти положения, законодатель в пункте 3 статьи 951 ГК (Особенная часть) определил случаи, когда моральный вред возмещается независимо от вины причинителя: 1) вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности; 2) вред причинен гражданину в результате его незаконного осуж­дения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста или подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста, незаконного помещения в психиатрическое лечебное учреждение или другое лечебное учреждение; 3) вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 4) иные случаи, предусмотренные законодательными актами.

Во всех иных случаях в ГК (Особенная часть) установлено, что моральный вред возмещается только при наличии вины причинителя (пункт 2 статьи 951).

4. Пункт 1 статьи 951 ГК (Особенная часть) предполагает, что моральный вред возмещается физическому лицу, испытавшему нравственные или физические страдания в результате совершенного против него правонарушения, а в случае его смерти в результате такого правонарушения – его близким родственникам, супругу (супруге). Это положение должно найти полное смысловое отражение в пункте 9 НП ВС, в котором четко не просматривается, что моральный вред возмещается близким родственникам в случае смерти физического лица, претерпевшего нравственные и физические страдания. В разъяснении Верховного Суда сужен круг субъектов, кому возмещается моральный вред, к которым отнесены только близкие родственники без упоминания супруга (супруги).

Кроме того, Конституционный Суд обращает внимание законодателя на то, что подпункт 4) пунк­та 3 статьи 951 ГК (Особенная часть) отсылает к законодательным актам, тогда как согласно подпункту 1) пункта 3 статьи 61 Конституции Парламент праве издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц.

На основании изложенного, руководствуясь пунк­том 3 статьи 72, пунктом 3 статьи 74 Конституции Республики Казахстан, подпунк­том 3) пунк­та 4 статьи 23, пунктом 6 статьи 49, статьями 55 – 58, 62, пунктом 3 статьи 64 и подпунктом 2) пункта 1 статьи 65 Конституционного закона Республики Казахстан от 5 ноября 2022 года «О Конституционном Суде Республики Казахстан», Конституционный Суд Республики Казахстан

постановляет:

1. Признать соответствующими Конституции Республики Казахстан пункт 2 статьи 951 Граж­данского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года и пункт 9 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда».

2. В соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Республики Казахстан, содержащимися в настоящем нормативном постановлении, рекомендовать рассмотреть вопросы:

Правительству Республики Казахстан – о внесении изменений в Гражданский кодекс Респуб­лики Казахстан (Особенная часть);

Верховному Суду Республики Казахстан – о внесении изменений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 27 ноября 2015 года № 7 «О применении судами законодательства о возмещении морального вреда».

3. Настоящее нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Респуб­лики Казахстан, окончательным и обжалованию не подлежит.

4. Опубликовать настоящее нормативное постановление на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, получивших право на официальное опубликование законодательных актов, единой системе правовой информации и на интернет-ресурсе Конституционного Суда Республики Казахстан.

Конституционный Суд

Республики Казахстан