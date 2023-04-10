Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 8 апреля 2023 года № 7
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«О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан» и Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административной реформы в Республике Казахстан»