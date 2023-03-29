Новая летопись Роналду

В предыдущем номере мы рассказали о невероятной победе сборной Казахстана в рамках отборочного тура к чемпионату Европы-2024 года, когда наша команда, уступая со счетом 0:2 национальной команде Дании, смогла героическими усилиями и благодаря красивым голам Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Айм­бетова вырвать победу со счетом 3:2.

Сегодня мы публикуем и турнирную таблицу группы, в которой выступает наша команда. Кроме того, отметим, как сыграли наши соперники по группе. Итак, в воскресенье сборная Словении дома обыграла Сан-Марино со счетом 2:0, а национальная команда Финляндии вырвала победу в гостях у Северной Ирландии – 1:0. Напомним, что в стартовых поединках финны в гостях проиграли датчанам – 1:3, а коман­да Северной Ирландии на выез­де обыграла Сан-Марино – 2:0.

Евро-2024. ГРУППА Н

М Команда И В Н П Г О

1. Словения 2 2 0 0 4–1 6

2. Дания 2 1 0 1 5–4 3

3. Северная

Ирландия 2 1 0 1 2–1 3

4. Казахстан 2 1 0 1 4–4 3

5. Финляндия 2 1 0 1 2–3 3

6. Сан-Марино 2 0 0 2 0–4 0

Напомним, что чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии. Это будет 17-й розыгрыш первенства Старого Света, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. На групповом этапе турнира играют 24 сборные, разделенные на 10 групп. Вчера и сегодня все еще продолжались игры второго тура, мы же расскажем о положении дел на момент подписания нашего номера газеты в печать.

Итак, в группе А лидируют Испания и Шотландия. Испания в первом туре на своем поле разгромила Норвегию со счетом 3:0, а британцы обыграли приехавших к ним киприотов также 3:0. Здесь же выс­тупает Грузия, которая вчера

ночью (по времени Астаны) принимала норвежцев.

В группе В единоличный лидер – Франция, которая набрала уже 6 очков после двух туров. Вначале потомки мушкетеров дома уничтожили Нидерланды – 4:0, а в понедельник в гостях смогли обыграть и Ирландию – 1:0

По три очка у нидерландцев и греков. Эллины и «летучие голландцы» по очереди обыграли Гибралтар с одинаковым счетом 3:0. Правда, у нидерланд­цев теперь две сыгранные игры, а у греков – одна. Это происходит потому, что в некоторых группах высту­пают пять команд, а в некоторых бьются между собой по шесть сборных.

В группе С пока единоличный лидер – Англия, которая вначале в гостях обыграла Италию – 2:1, а потом дома положила на лопатки и Украину – 2:0. Италия в воскресенье набрала первые очки, обыграв на выезде Мальту – 2:0, а еще раньше тех же мальтийцев обыг­рала и Северная Македония – 2:1.

В группе D лидер – Турция, победившая в гостях Армению – 2:1. Очки поделили Хорватия и Уэльс, сыгравшие вничью – 1:1. Вчера ночью в бой вступила и Латвия, которая в гостях сразилась с Уэльсом.

В группе Е четыре очка у Чехии, которая в стартовом поединке победила дома Польшу – 3:1, а в понедельник в гостях не смогла обыграть Молдову – 0:0. У поляков теперь три очка после победы во втором туре над Албанией со счетом 1:0. Два очка у Молдовы, сыгравшей в первом туре

вничью – 1:1 – с Фарерскими островами (у островитян одно очко). Без очков лишь Албания, которая, правда, провела всего один поединок.

В группе F с шестью очками лидируют австрийцы, которые дома разгромили Азербайджан – 4:1, а потом обыграли Эстонию – 2:1. По три очка у Бельгии и Швеции. Бельгийцы в первом туре были сильнее шведов – 3:0. Шведы же частично реабилитировались в понедельник, победив азербайджанцев со счетом 5:0.

В группе G лидируют сербы, которые одержали две победы: над Литвой со счетом 2:0 и над Черногорией – тоже 2:0. По три очка у черногорцев (в первом туре обыгравших болгар – 1:0) и венгров. Мадьяры сыграли пока что лишь один раз – в понедельник они были сильнее команды Болгарии, счет матча – 3:0.

Про группу Н, где выступает Казахстан, мы написали выше, а вот в группе I по три первых очка набрали Швейцария и Румыния. Швейцарцы в гостях камня на камне не оставили от Беларуси – 5:0, а румыны на выезде отпраздновали успех, сыграв с Андоррой – 2:0. По одному очку здесь имеют Израиль и Косово, сыгравшие между собой вничью – 1:1.

В группе J лидирует Португалия во главе с великолепным Криштиану Роналду. Нынешний игрок саудовского клуба «Ан-Наср» еще в первой игре установил новый мировой рекорд по матчам на уровне сборных. 38-летний форвард вышел в стартовом составе на матч отбора чемпионата Европы 2024 года с Лихтенштейном в 197-й раз (а в следующей игре с Люксембургом – в 198-й). Он в тот день обошел по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провел 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.

А теперь о результатах. Португалия дома разгромила Лихтенштейн – 4:0, а на выезде и Люксембург – 6:0, наб­рав 6 очков (кстати, Криштиану в обоих матчах сделал по дублю). На втором месте с четырьмя очками располагается сборная Словакии, которая в стартовом поединке дома неожиданно сыграла вничью с Люксембургом – 0:0, но потом на своем же поле обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. По три очка в активе имеют боснийцы и исландцы, которые встречались между собой в первом туре, и островитяне тогда проиграли. Зато Исландия одержала самую крупную победу в этом турнире на сегодня, разгромив в гостях Лихтенштейн со счетом 7:0. Таким образом, в активе у люксембуржцев одно очко, а лихтенштейнцы не наб­рали еще ни одного, и вряд ли это произойдет в будущем.