Новая модель взаимодействия

Продолжение лучших традиций

Государство начинается с доверия человека к власти. При этом эффективность управления он оценивает не по количеству принятых законов, не по масштабности нацпрограмм, а по тому, насколько быстро решаются повседневные вопросы на местах, насколько открыты чиновники, насколько слышен голос общества.

Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно проводит курс на построение Справедливого Казахстана, в основе которого лежит укрепление государственных институтов, расширение участия граждан в управлении и повышение ответственности власти перед обществом.

Провозглашенная Главой государства формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство» стала политическим ориентиром конституционной реформы. Однако устойчивость этой конструкции невозможна без еще одного важнейшего элемента – сильного местного представительного самоуправления. Именно поэтому подписанный Президентом Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государст­венного управления и местного самоуправления» следует рассмат­ривать не как очередной пакет законодательных поправок, а как закономерное продолжение масштабной политической модернизации страны.

Для Казахстана местное самоуправление – не заимствованная политическая модель. Его исторические корни уходят в глубину веков. Казахская государственность всегда строилась на принципах коллективного обсуждения, общественного сог­ласия и ответственности перед народом. Ханы принимали важнейшие решения, советуясь с биями и старейшинами. Судьбоносные вопросы обсуждались на курултаях.

Именно поэтому современный маслихат представляет собой не механическое заимствование зарубежных институтов, а современное продолжение лучших традиций казахской политической культуры. Об этом писали и лидеры движения «Алаш». Алихан Букейхан видел в местном само­управлении школу национальной государственности. Он считал, что жители должны самостоятельно распоряжаться развитием­ своих территорий, местными финансами и хозяйством. Ахмет Байтурсынулы подчеркивал, что без активного участия самого народа невозможно построить эффективное государство.

Современные реформы Президента фактически возвращают казахстанской модели управления лучшие традиции отечественной государственности, наполняя их новым содержанием.

От реформ процедур к реформам институтов

За годы независимости Казахстан прошел несколько этапов государственного строительства. В начале 1990-х годов главной задачей было формирование важнейших институтов государства. В последующее десятилетие прио­ритетом стали экономические преобразования и обеспечение устойчивого роста.

Сегодня страна вступила в новый период. Главным направлением реформ становится укреп­ление самих государственных институтов. Президент неоднократно подчеркивал, что устойчивое развитие невозможно обеспечить исключительно административными решениями. Оно требует формирования эффективной системы публичной власти, основанной на разделении полномочий, взаимной ответственности и постоянном диалоге государства с обществом. Именно поэтому была проведена конституционная реформа, расширены полномочия Парламента, введены прямые выборы сельских акимов, начались выборы акимов районов. Логическим продолжением этих преобразований стало качественное усиление института маслихатов.

Новый закон завершает важный этап этой последовательной политической трансформации.

Любая успешная реформа начинается с анализа реальных проб­лем. Подготовке нового закона предшествовала масштабная экспертная работа. Для меня как депутата Сената вопросы совершенствования местного государственного управления на протяжении последних лет оставались одним из основных направлений деятельности. В Правительство и уполномоченные госорганы неоднократно направлялись депутатские запросы, касавшиеся расширения полномочий маслихатов, развития местного само­управления, совершенствования бюджетного процесса и усиления контрольных функций депутатов.

Особую роль сыграла деятельность проектного офиса MIND при Сенате Парламента.

В рамках проекта «Эффективный маслихат» была сформирована экспертная площадка, объединившая депутатов всех уровней, представителей гос­органов, ученых, специалистов Академии госуправления при Президенте РК и международных экспертов.

Фактически именно здесь проходила профессиональная дискуссия о будущем местного представительного управления. Изучался опыт Германии, Польши, Франции, Японии, Южной Кореи, Финляндии и других государств. Анализировались предложения депутатов маслихатов из различных регионов страны.

Особую активность проявили депутаты города Астаны, Акмолинской и Актюбинской облас­тей, представившие практические предложения, основанные на пов­седневной работе с населением. Поэтому принятый закон – результат не кабинетной работы, а широкого профессионального обсуждения.

Его историческое значение заключается не только в расширении полномочий маслихатов. Главная ценность – в изменении самой философии госуправления. Если раньше центр тяжести находился преимущественно в сфере исполнительной власти, то теперь формируется более сбалансированная система взаимодействия между представительными органами, исполнительной властью и обществом.

Маслихат становится не только площадкой принятия решений. Он превращается в институт общественного доверия, политической ответственности и пос­тоянного диалога государства с гражданами. Именно в этом сос­тоит главный смысл проводимых реформ. Речь идет не просто о перераспределении полномочий, а о переходе к новой политической культуре, основанной на открытости, ответственности и партнерстве государства и общества.

И если конституционная реформа определила новую архитектуру государственной власти, то принятый закон о государственном управлении и местном самоуправлении наполняет эту архитектуру реальным содержанием на уровне каждого региона, города и села.

Новеллы законодательства

Многие оценивают этот закон прежде всего как документ, расширяющий полномочия маслихатов. Это действительно так. Однако его значение значительно глубже. Он меняет не только полномочия. Он меняет саму модель взаимодействия государства и общества.

Если раньше местные представительные органы зачастую воспринимались как институт согласования решений исполнительной власти, то теперь они становятся полноценными участниками формирования государственной политики на местах, общественного контроля и стратегического развития территорий.

Главная особенность закона состоит в том, что расширение полномочий сопровождается расширением ответственности. Сегодня депутат маслихата – уже не только представитель своего округа. Это участник бюджетного процесса, общественного контро­ля, анализа эффективности государственных решений и пос­тоянного диалога с населением.

Именно поэтому новые нормы закона не только предоставляют дополнительные возможности, но и формируют современные стандарты депутатской деятельности. Фактически начинается переход к профессиональному местному парламентаризму. Контроль становится реальным механизмом управления.

Одна из наиболее важных новелл закона – существенное усиление контрольной функции маслихатов. Теперь депутаты получают возможность участвовать в работе местных бюджетных комиссий и инициировать уточнение бюджета по мере необходимости. Это означает, что представительные органы смогут не только утверж­дать главный финансовый до­кумент региона, но и участвовать в его совершенствовании в течение финансового года.

Не менее важным является право маслихатов рассматривать итоги реализации планов действий по вопросам, поднятым жителями во время встреч акимов с населением. Такой механизм позволяет обеспечить контроль не только за проведением встреч, но и за исполнением данных людям обещаний.

Кроме того, маслихаты получают дополнительные полномочия по изучению общественного мнения в вопросах благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и профилактики правонарушений, а также утверждают правила санитарной очистки населенных пунктов. Тем самым представительные органы становятся непосредственными участниками решения вопросов, определяющих качество повседневной жизни граждан.

Особого внимания заслуживают изменения, касающиеся института депутатского запроса, – он становится более эффективным.

Срок подготовки ответа сокращен с одного месяца до 15 календарных дней. Для многих региональных вопросов именно время имеет решающее значение. Оперативная реакция госорганов позволит быстрее устранять проб­лемы и повысит эффективность парламентского контроля.

Расширяется и круг адресатов депутатского запроса. Теперь депутат вправе обращаться не только к госорганам, но и к филиалам, представительствам субъектов квазигосударственного сектора, работающим на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Это особенно важно, поскольку значительная часть инфраструктурных, коммунальных и социальных вопросов сегодня находится именно в сфере ответственности таких структур.

Институциональная самостоя­тельность маслихатов – важнейшая новелла закона. Впервые на законодательном уровне подробно определены полномочия руководителя аппарата маслихата. Создается профессиональная управленчес­кая структура, отвечающая за организацию работы депутатского корпуса, подготовку решений, кад­ровую политику аппарата, повышение квалификации депутатов и соблюдение антикоррупционных требований. Это означает переход от модели административного сопровождения к профессиональному институцио­нальному обеспечению деятельности представительного органа.

Еще одной принципиальной новеллой стало ограничение пребывания одного лица на долж­ности председателя маслихата двумя сроками подряд. Такая практика соответствует международным подходам к обеспечению обновляемости институтов власти, укрепляет принципы открытой конкуренции и предотвращает излишнюю концентрацию организационных полномочий.

Расширение полномочий закономерно сопровождается усилением ответственности депутатов. Закон закрепляет обязанность депутатов проводить встречи с избирателями не реже двух раз в год с обязательным предварительным информированием населения. Одновременно вводятся дисциплинарные меры за нарушение требований депутатской этики и регламента, устанавли­вается система мониторинга посещаемости заседаний маслихата и его постоянных комиссий.

Большой блок поправок пос­вящен развитию местного самоуправления. Расширяются полномочия сходов и собраний местных сообществ, уточняется их компетенция, вводятся новые механизмы участия граждан в обсуждении вопросов местного уровня.

Особое значение имеет возможность проведения сходов и собраний с использованием цифровых технологий. Это открывает новые возможности для участия жителей, особенно в крупных населенных пунктах и отдаленных сельских округах. Современные цифровые инструменты позво­ляют сделать общественное участие более широким, оперативным и доступным.

Одновременно усиливается ответственность сельских акимов. Теперь они обязаны ежегодно представлять местному сообщест­ву отчет о реализации своих предвыборных программ. Тем самым усиливается принцип политической ответственности перед гражданами не только в период выборов, но и в течение всего срока полномочий.

Что изменится для граждан?

Главный вопрос любой реформы: почувствует ли ее результаты человек? Новый закон отвечает на этот вопрос положительно.

Для граждан это означает более оперативное рассмотрение обращений, более прозрачный бюджетный процесс, усиление контроля за деятельностью исполнительной власти, более широкое участие в решении вопросов благоустройства и развития населенных пунктов. Для депутатов – новые полномочия и одновременно более высокая ответственность перед обществом. Для акиматов – необходимость работать в условиях постоянной публичной подотчетности. Для государства – укрепление доверия между обществом и властью.

Принятый закон открывает новые возможности, однако он не завершает процесс модернизации местного управления. Следующим логичным этапом могли бы стать дальнейшая цифровизация деятельности маслихатов, развитие аналитических служб представительных органов, совершенствование системы подготовки депутатов, расширение механизмов общественных слушаний, внедрение современных инструментов оценки эффективности принимаемых решений и развитие открытого бюджетного процесса. Именно эти направления способны придать новый импульс развитию местной демократии.

История убедительно показывает: сильное государство невозможно построить исключительно усилиями центральной власти. Его фундамент формируется в каждом регионе, каждом районе, каждом городе и каждом селе. Именно там рождается доверие граждан к государству.

В конечном счете эффективность государства определяется не количеством государственных институтов, а тем, насколько сог­ласованно они работают ради человека. Новый закон делает этот принцип практической нормой.