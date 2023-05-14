Новая школа покрылась трещинами в Жамбылской области

В селе имени Кунаева Жамбылской области в аварийном состоянии находится новая школа, передает Кazpravda.kz со ссылкой на 24.kz .

Фото: newtimes.kz

За безопасность детей опасаются родители и педагоги. Из-за трещин в стенах и просевших полов обучение в начальном блоке пришлось закрыть. Детей перевели в библиотеку, кабинет директора, методиста и психолога.

"Наши рабочие посмотрели, руководство школы и районный отдел образования. Ну, может, талые воды. Может быть, там у нас ещё проводится отопление, может батареи", - говорит заместитель директора СШ № 5 села Д. Кунаева Гульзира Кожахметова.

Подобная ситуация в школе была год назад. По словам руководства, тогда не сильно просевший пол незамедлительно отремонтировали без остановки учебного процесса.

На это затратили почти 9 миллионов тенге. Ремонтные работы в самые короткие сроки обещают провести и на этот раз за счет подрядной компании, которая и проводила реконструкцию.

Отметим, что в таком состоянии школа находится после восьми лет эксплуатации.