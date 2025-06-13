В начале года в Атырау завершено строительство нового современного комплекса оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

Станция расположена на берегу реки Жайык и оснащена по последним техническим стандартам. Комплекс включает административное здание, ангар для спасательной техники и общежитие для круглосуточного проживания дежурной смены.

Новая база значительно повысила эффективность работы спасателей. С момента открытия специалисты проводят ежедневные рейды и патрулирования на реке Жайык, осуществляют профилактическую работу среди населения по соблюдению правил безопасности на водоёмах, а также оперативно реагируют на чрезвычайные ситуации.

С начала года спасателями ДЧС Атырауской области проведено 163 рейда на воде. В рамках водолазно-поисковых мероприятий были спасены 3 человека, среди которых — один ребёнок. Из них 2 человека, включая ребёнка, спасены силами нового спасательного подразделения.

Создание новой станции стало важным шагом в повышении уровня безопасности на воде и позволяет оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.