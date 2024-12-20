Новорожденный получил ожог стопы в перинатальном центре в Кызылорде

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Как пояснили родственникам в роддоме, у малыша хотели взять анализ и якобы обожгли спиртом

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Кызылординской области Айгерим Абилтайқызы на своей странице в ФБ рассказала о том, что 10 дней назад ее невестка родила ребенка в Кызылординском областном перинатальном центре путем операции кесарево сечение.

У нее наблюдалось высокое давление, в связи с чем районные врачи экстренно доставили ее в центр и сделали операцию.

«Нам не дали увидеть невестку, и мы просто ждали, радуясь, что ее разместили в медучреждении областного уровня. Узнали только, что малыша поместили в кувез в тяжелом состоянии. Но потом невестка сообщила, что ногу ребенка обожгли», – рассказала она.   

Фото: facebook.com/profile.php?id=100020048323798

Как пояснили родственникам в центре, у ребенка хотели взять анализ и якобы обожгли спиртом.

«Куда смотрел педиатр, ежедневно делающий обход, ответственные работники реанимационного отделения? Ждут, пока инфекция попадет в рану, а если она распространится дальше? Почему об этом никто не думает? Бедный ребенок, итак находится на аппарате искусственной вентиляции легких, а тут такое! Просим привлечь к ответственности виновных!» - возмутилась автор поста.

В пресс-службе облздрава по данному происшествию информацию не предоставили, отметив, что правоохранительные органы занимаются данным вопросом.  

Корреспондент Kazpravda.kz выяснил в ДП региона, что по данному факту не было зарегистрировано обращение.

#ожог #медики #жалоба #роды

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