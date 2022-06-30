Сельское хозяйство
Новую систему субсидирования АПК разработали в Минсельхозе

Министерство сельского хозяйства РК сообщило о разработке новой системы субсидирования агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz.

Основным требованием сельхозтоваропроизводителей является отмена платности за доступ к механизмам субсидирования, которые сейчас взымаются под видом абонентской платы в зависимости от объемов субсидий. Эти требования вполне законны. Так как согласно действующему законодательству меры господдержки (субсидирование) являются государственными услугами и должны оказываться бесплатно. Получателями данных услуг выступают более 200 тысяч агроформирований, отметили в МСХ.

В начале пандемии в период одностороннего поднятия абонентской платы фермерам было не выгодно получать субсидии, так как размер платы составлял большую часть положенных субсидии, либо превышал его. В этой связи с целью предоставления альтернативы для фермеров с конца 2021 года Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан разрабатывается «Единая государственная информационная система субсидирования АПК» (ЕГИСС).

Данная система позволит обеспечить положительный эффект для фермеров и государства в целом.

Во-первых, в данной системе будут оказываться все государственные услуги по субсидированию АПК в электронном формате.

Во-вторых, услуги по субсидированию для фермеров будут оказываться на бесплатной основе, без взимания дополнительной оплаты.

Все услуги, как по линии животноводства, так и по линии растениеводства, инвестсубсидирования и других направлений, будут оказываться в одной единой системе, а не как сейчас - в разных информационных системах.

Также отпадет необходимость истребования от услугополучателей (фермеров) дополнительных справок, которые они прикладывают в подтверждение целесообразности получения субсидий, поскольку требуемая информация будет получена из государственных информационных систем посредством интеграций.

В настоящее время завершена техническая доработка услуг по субсидированию с момента подачи заявки до оплаты субсидии.

Заканчиваются работы по доработке автоматических расчетов по всем видам субсидий (96 паспортов). Модуль авторасчетов позволит на этапе приема заявки рассчитать полагающуюся выплату без человеческого фактора согласно действующим НПА.

1 июля 2022 года система будет запущена и готова к регистрации сельхозтоваропроизводителей.

Открыт единый короткий номер для обращения услугополучателей - 1475. Также для удобства пользователей создан Телеграмм-чат https://t.me/gosagrozapusk.

Работа по выведению ЕГИСС на производственную мощность будет продолжена в тесном контакте с услугодателями (акиматы) и
услугополучателями (фермеры) для реализации наиболее эффективных механизмов субсидирования.

В эфире телеканала 24.kz сегодня в 20:30 подробно об этом расскажет директор департамента развития государственных услуг и цифровизации АПК МСХ РК Бернат Алпысбеков, добавили в министерстве.

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