Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут по умолчанию закрытыми
Социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Facebook, объявила о решении сделать по умолчанию закрытыми аккаунты новых пользователей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба соцсети, передает Tass.ru.
По ее данным, это решение направлено на защиту детей от нежелательных комментариев, которые могут оставить подозрительные пользователи.
Сообщается, что уже зарегистрированным юным пользователям с открытым профилем предложат сделать доступ к своей странице ограниченным. При этом дети вправе сами выбрать, каким будет их профиль, и при желании могут сделать его открытым.
Кроме того, Instagram ограничит возможности рекламодателей привлекать молодежь к рекламе, а также усложнит поиск страниц детей для подозрительных аккаунтов.
Реализация нововведений планируется посредством новых технологий, которые обнаружат потенциально подозрительных пользователей и предотвратят их взаимодействие с аккаунтами детей.
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