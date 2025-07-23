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По поручению Высшей аудиторской палаты приняты новые меры по совершенствованию регулирования выпуска государственных ценных бумаг. Они направлены на повышение эффективности использования ресурсов государства и усиление контроля за государственным долгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП

В декабре 2024 года состоялся госаудит деятельности Комитета казначейства Минфина.

В числе прочего было выявлено, что в отдельные месяцы 2021-2023 годов были выпущены эмиссионные ценные бумаги сверх первоначально запланированного объема.

Хотя при этом прогнозировалось, что на контрольном счете республиканского бюджета будут средства. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге.

В этой связи ВАП поручила Минфину внести изменения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств.

«Главная цель – предотвратить необоснованный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке сверх плана, когда есть положительный прогноз по остаткам средств бюджета на предстоящий период. В результате необходимые изменения были внесены приказом министра финансов от 30 мая текущего года», – сказано в информации.

Аудиторы продолжат осуществлять контроль за исполнением других рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита до полного завершения.