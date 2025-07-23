Главная цель – предотвратить необоснованный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке сверх плана
По поручению Высшей аудиторской палаты приняты новые меры по совершенствованию регулирования выпуска государственных ценных бумаг. Они направлены на повышение эффективности использования ресурсов государства и усиление контроля за государственным долгом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ВАП
В декабре 2024 года состоялся госаудит деятельности Комитета казначейства Минфина.
В числе прочего было выявлено, что в отдельные месяцы 2021-2023 годов были выпущены эмиссионные ценные бумаги сверх первоначально запланированного объема.
Хотя при этом прогнозировалось, что на контрольном счете республиканского бюджета будут средства. Это привело к возможным потерям бюджета в размере более 124 млрд тенге.
В этой связи ВАП поручила Минфину внести изменения в Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств.
«Главная цель – предотвратить необоснованный выпуск ГЦБ на внутреннем рынке сверх плана, когда есть положительный прогноз по остаткам средств бюджета на предстоящий период. В результате необходимые изменения были внесены приказом министра финансов от 30 мая текущего года», – сказано в информации.
Аудиторы продолжат осуществлять контроль за исполнением других рекомендаций и поручений по итогам государственного аудита до полного завершения.