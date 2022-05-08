Новые подробности о судьбе трилогии Головкин — «Канело» после поражения мексиканца

Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing подтвердил, что запланированный на сентябрь третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, вероятнее всего, не состоится, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.



Причина — неожиданное поражение мексиканца от Дмитрия Бивола, которое он потерпел сегодня в Лас-Вегасе. «Канело» проиграл россиянину единогласным решением судей в бою за титул чемпиона мира WBA в полутяжелом весе. Сам Альварес заявил после боя, что хотел бы провести реванш с Биволом.



"Если бы Сауль сегодня выиграл, то мы бы анонсировали трилогию с Геннадием Головкиным. Но вместо этого теперь мы будем ожидать большого рематча [с Биволом] в сентябре, если Сауль на это согласится. И зная этого человека, скорее всего, так оно и будет," - поделился с журналистами Хирн.