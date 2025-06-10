Новые пожарные депо появятся в Алматинской области

Строительство
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Износ инфраструктуры противопожарной безопасности остается одной из острых проблем региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Состояние устаревших и аварийных пожарных депо обсуждалось на заседании областной депутатской фракции партии «AMANAT». По итогам встречи даны конкретные поручения ответственным ведомствам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметил первый заместитель начальника ДЧС Алматинской области Рахман Каримжан, ряд объектов не соответствует требованиям пожарной безопасности.

«Пожарное депо в селе Шонжы Уйгурского района было построено в 1951 году. Здание депо в селе Баканас в Балхашском районе не ремонтировалось более полувека. В ближайшие три года планируется построить шесть пожарных депо – в селах Байдибек би, Каргалы, городах Конаеве и Алатау. Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт еще пяти объектов. Однако сроки проведения ремонтных работ отодвигаются из-за проблем с оформлением документации и финансированием», – сообщил докладчик.

Глава партийной фракции Лаззат Турлашов подчеркнул необходимость оперативного решения обозначенных вопросов. По его словам, до конца текущего года ДЧС должен завершить капитальный ремонт пожарных депо в Конаеве и Баканасе. Кроме того, в областном центре необходимо выделить участок под строительство нового пожарного депо, рассчитанного на четыре выезда, а также ускорить строительство аналогичных объектов в селах Шелек и Аралтобе.

В общей сложности в ближайшие три года в Алматинской области планируется построить 12 пожарных депо и 22 поста, провести капремонт 13 объектов, а также установить 438 систем звукового оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций.

Как заверили партийцы, своевременная реализация этих проектов находится на их постоянном контроле, поскольку это вопрос безопасности граждан.

 

#строительство #Алматинская область #пожарные депо

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