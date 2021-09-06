​Новые приоритеты

Послание открывается словами Касым-Жомарта Токаева о том, что каждый гражданин, и особенно молодежь Казахстана, должен осознать блага независимости. Это очень важный и глубокий по смыслу посыл. Ведь в суете каждодневных забот многие действительно забывают о том, что положительные перемены в нашей жизни связаны именно с достижениями суверенного и независимого развития.

Ключевая и лидирующая роль Казахстана в Цент­рально-Азиатском регионе должна быть подкреплена реальными социально-экономическими преобразованиями внутри страны. И этому будут способствовать стратегические и тактичес­кие планы развития. Как один из примеров, отмечает Президент, экспорт обрабатывающей промышленности должен вырасти в 1,5 раза.

Серьезное внимание обращено на вопросы управления государственными финансами. Дефицит бюджета невозможно все время восполнять из средств Нацфонда. Внедрение новых бюджетных правил, диверсификация экономики, преодоление порога роста обрабатывающей промышленности, создание условий для отечественных производителей – неполный перечень возможностей и потенциала в этом направлении.

При этом Президент обратил внимание на бессилие Нацбанка перед инфляцией и поставил задачу возврата ее в коридор 4–6%. Реалией является избыточная денежная масса. Банки второго уровня должны принять действенное участие в разрешении данной проблемы.

Решение вопросов экономического развития страны призвано максимально способствовать росту благосостояния и повышению социального развития казахстанского общества. И это не просто благо ради благ, а прежде всего готовность к защите интересов независимости. Президент не случайно акцентировал внимание на ситуации в пост­пандемическом мире и отдельно в Центральной Азии. Готовность к внешним шокам и моделирование стресс-ситуаций выявят изъяны и повлияют в первую очередь на социальное положение населения страны.

Ряд важных задач поставлен перед сферой культуры. В частности, Президент обратил внимание на необходимость пересмотра политики государственного финансирования трудов отдельных деятелей. Художники, скульпторы, деятели сферы литературы и искусства в целях популяризации нашей страны часто это делают через обращение к меценатам, поиски спонсоров. Глава государства призвал не оставлять без внимания и этот вопрос, отметив необходимость разработки специальных проектов и финансирования со стороны государства.

В условиях глобализации и меняющегося мира происходят коренные изменения в культурном развитии Казахстана. Будучи априори творческой, сфера культуры соприкасается с множеством новаторских решений и экс­периментов. Глава государства обратил внимание на необходимость поддержки экспериментирующей части деятелей и талантов поля культуры. Он предложил разработать совместно с экспертами план мероприятий, направленных на продвижение новой культуры. Дан и другой четкий сигнал: не должна оставаться в стороне креативная индустрия.

Как известно, особое мес­то в обществе и решении воп­росов культуры занимает интеллигенция, особенно ее нестандартно и смело мыслящая часть. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич, во все времена в казахском обществе старшие братья умели, «укрощая строптивых, достойных на пьедес­тал выдвигать». И сейчас интеллигенция не должна оставаться в стороне от происходящих начинаний. Пришло время считаться с эпохой Интернета, где тоже нужно занимать свое мес­то. Интеллигентность не измеряется количеством полученных наград, она оценивается через конкретные дела и их результаты.

Приоритетными остаются вопросы развития языка. Создание условий для освоения казахского языка ни на одну минуту не снималось с повестки дня. Будучи единственным государственным, казахский язык призван продолжать выполнять свою миссию продвижения науки, образования, культуры. Президент акцентировал внимание и на том, что русский язык не должен ощущать препятствия в своем развитии.

А мне, как человеку из научной сферы, импонирует то, что Президент поставил задачу установления стабильной заработной платы ведущим ученым страны, продления сроков выполнения научных исследований до 5 лет, введения института апелляции.

В очередной раз сильный акцент сделан Главой государства на вопросах совершенствования региональной политики. Роль акиматов и акимов, их взаи­модействие с населением, необходимость проведения социологических опросов среди жителей, преодоление дисбаланса в социально-экономическом развитии регионов, приоритизация бюджетных расходов, продвижение механизма поду­шевого финансирования, внедрение блочных бюджетов, пересмотр действую­щей нормативно-правовой практики – тот спектр воп­росов, которые необходимо решать в срочном порядке ради улучшения ситуации на местах.

Кульминацией всех озвученных в Послании перспектив стало то, что Глава государства предложил выбор тем, кто по какой-то причине не выполняет поставленные задачи, кто уклоняется, отсиживается на государственных долж­ностях. Им было рекомендовано их освободить, ибо ситуация в стране и мире такова, что нашу безопасность мы должны обеспечить всем миром. И главное в этом деле, как подчеркнул Глава государства, – не опоздать.