Более 150 школ откроют в новом учебном году в Казахстане

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Кроме того, планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест

Фото: Kazpravda.kz

132 тысячи новых ученических мест введут в эксплуатацию в 2023-2024 учебном году, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Как отметили в ведомстве, решаются вопросы аварийных, трехсменных школ. В 2023-2024 учебном году планируется запустить 154 новые школы на 132 тысячи ученических мест.

Кроме того, в рамках национального проекта "Комфортная школа" намечено строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест.

"По поручению главы государства до конца года тысяча школ, расположенных в малых городах, районных центрах и селах, пройдут модернизацию по шести направлениям: капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, библиотек, столовых, а также обеспечение безопасности детей. Планируется открытие 1 тысячи предметных кабинетов, дополнительно будет приобретено еще 749 предметных кабинетов", – добавили в пресс-службе.

С начала года в стране также открыто 308 дошкольных организаций на 30 тысяч мест.

За последние 5 лет очередность на получение направления в детский сад снизилась вдвое. В планах до 2025 года создать еще 223 тысячи мест для детей 2-3 лет.

В целом, в Казахстане функционируют 11 320 дошкольных организаций. В них воспитываются 948 362 ребенка или 89,1% детского населения РК.

За последние 4 года заработная плата воспитателей детсадов поэтапно повышалась на 25%. В сентябре 2023 года она увеличится еще на 30%.

#школа #строительство #школьники #Минпросвещения #ученики

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