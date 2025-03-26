Новые технологии для минимизации отходов начали применять недропользователи РК

Данные меры направлены на минимизацию объема образующихся отходов на стадии добычи, реутилизации отходов, переработки или использования в других отраслях.

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На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрели вопросы управления отходами в топливно-энергетическом комплексе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По информации министра энергетики Ерлана Аккенженова, в целях минимизации воздействия на окружающую среду, недропользователи проводят работу в области обращения с промышленными отходами и нефтешламом с соблюдением экологического законодательства, стандартов и норм.

В частности, используются технологии, направленные на минимизацию объема образующихся отходов на стадии добычи, реутилизации отходов, переработки или использования в других отраслях.

«На регулярной основе принимаются меры по предотвращению образования нефтешлама. По мере его образования, производится сбор и переработка либо собственными силами, либо с привлечением специализированных организаций, захоронение нефтешлама не допускается. Нефтешлам, образующийся в процессе производства, незамедлительно направляется на переработку или утилизацию, минуя стадию накопления», — отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Так, например, АО «НК «КазМунайГаз» проводит работы по утилизации исторических нефтесодержащих отходов и очистке загрязненных земель на объектах компаний Каражанбасмунай, ОзенМунайГаз, МангистауМунайГаз и ЭмбаМунайГаз.

За 2018-2024 годы переработано порядка 4,5 млн тонн исторических нефтеотходов, из них порядка 1 млн тонн в 2024 году.