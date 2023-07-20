Новые требования к мусорным площадкам появились в Казахстане

С 1 июля в Казахстане введен в действие национальный стандарт «Отходы. Общие требования к площадкам размещения контейнеров для организации раздельного сбора коммунальных отходов». Документ содержит требования к контейнерным площадкам около зданий, подъезду к ним и сбору мусора по виду отходов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

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«Ключевыми требованиями нового стандарта являются строительство (реконструкция) контейнерных площадок около зданий, многоквартирных и индивидуальных жилых домов, а также обеспечение санитарного разрыва от жилых и общественных зданий, детских объектов, спортивных площадок и мест отдыха населения», – говорится в сообщении.

Стандарт предусматривает удобный асфальтированный подъезд для спецтранспорта и создание мест с покрытием и ограждением для строительных и крупногабаритных отходов, которые выносят жители.

Будут введены контейнеры для электронных отходов, сбора ртутьсодержащих отходов, отходов бумаги и картона, отходов батарей, пищевых отходов, стекла, пластиковых отходов.

Каждый контейнер для раздельного сбора отходов должен маркироваться собственником контейнера на казахском и русском языках и содержать информацию с перечислением собираемых видов отходов; данные о собственнике контейнера, информацию об обслуживающей организации.