В этом году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов

Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, передает Kazpravda.kz

Она отметила, что в 2026 году будут обновлены учебники для 3, 4, 7, 8 и 9 классов. В 2027 году планируется выпуск новых учебников для 1 и 5 классов, актуализация учебников 10–11 классов с полной заменой карт, исторических и административных материалов. В 2028 году планируется выпуск новых учебников для 2 и 6 классов.

«Такой подход позволит обеспечить качественную подготовку учащихся, развить их аналитическое и научное мышление, а также сформировать компетенции, востребованные в современной экономике. Тем самым система образования будет последовательно реализовывать стратегическую задачу, поставленную Главой государства – формирование технологической нации, способной успешно конкурировать в условиях глобальных научно-технологических изменений», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, особое внимание будет уделено развитию технического и профессионального образования, усиливая дуальную систему обучения, которая обеспечивает эффективное сочетание теоретической подготовки и профессиональные навыки непосредственно на производстве.

Воспитательная работа будет усилена через внедрение Единой программы «Адал Азамат», курсов «Основы Конституции», «Закон и порядок», охватывающих 5–9 классы, экологического образования, что обеспечит формирование гражданской ответственности, патриотизма, социальных и экологических компетенций.