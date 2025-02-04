Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау

Дом дружбы города Сатпаева давно уже вышел за рамки официального учреждения, это место, где царит атмосфера доверия и поддержки
– Это наш второй дом, – подчеркивает его руководитель и председатель украинского этнокультурного центра им. Тараса Шевченко Оксана Жук. – Мы вместе отмечаем праздники, устраиваем мероприятия. Люди – это сердце нашего коллектива, все они разных национальностей, но давно уже стали семьей. Наше небольшое сообщество всегда приветствует участие молодежи, ее инициативы. Они постоянные гости и участники мероприятий и праздников – славянских, казахских, татаро-башкирских...
Через эту общность, культурное сближение, дружелюбную атмосферу подрастающему поколению рассказывают о принципах и задачах Ассамблеи народа Казахстана, о том, как важны мир и согласие в общем доме. Ну а Дом дружбы стал общим шаныраком, где всегда рады гостям и друзьям.
Молодежь пригласили и на прошедший недавно Новый год по Восточному календарю, который отметили согласно корейским традициям.
– Мы подготовили блюда корейской кухни, чай, красные конверты на счастье с шоколадными монетками, по случаю нашли даже национальное корейское платье ханбок и костюм змеи – повелительницы года, чтобы порадовать гостей, – рассказала Оксана Жук. – Отметили праздник волшебно и познавательно. Вообще, каждый национальный праздник, который мы отмечаем, хорош не только интересными конкурсами или играми, главное – добрые пожелания, в которые все охотно верят. И мы делаем все возможное, чтобы наше подрастающее поколение прониклось атмосферой добра, дружбы и общего веселья.
Парни и девушки общественного объединения «Ұлытау жастары» города Сатпаева, который возглавляет Даулет Сейтбеков, – частые гости, если точнее, участники мероприятий, которые организуются Домом дружбы, этнокультурными центрами.
– Я сам давно сотрудничаю с Домом дружбы, – говорит Даулет. – Когда-то работал в отделе внутренней политики акимата города, журналистом на местном телеканале. Сейчас я предприниматель, депутат городского маслихата и председатель ОО «Ұлытау жастары». За годы общения сложилось самое теплое общение, друг друга знаем как родные. Конечно, праздники приносят самое большое удовольствие.
Но не только праздники объединяют людей всех возрастов. Молодежь ОО «Ұлытау жастары», члены этнокультурных центров (ЭКЦ) также являются участниками городского клуба меценатов, который реализует разные социальные проекты.
– Это благотворительные акции, такие как «Дорога в школу», сбор финансовой помощи землякам на лечение или в связи с другими проблемами, – сообщил собеседник о направлении проектов. – В прошлом году клуб меценатов приобрел и подарил квартиру многодетной вдове.
Кроме того, улытауская молодежь работает с людьми, которые состоят на учете службы пробации, участвует во всех городских антикоррупционных мероприятиях, даже придумали настольную игру «Адалдық алаңы». По словам Даулета Сейтбекова, подрастающее поколение не привыкло к речам с трибун, а вот общение в игре более продуктивно. Оно их раскрепощает, молодые люди сами предлагают темы для обсуждения и свои решения. Все эти мероприятия учат их понимать, что такое адал еңбек, ответственность, честность.
– С ЭКЦ у нас тоже есть совместные проекты по противодействию коррупции, – продолжает руководитель «Ұлытау жастары». – Например, организуем выступления на разных языках, готовим буклеты или автомобильные ароматизаторы с тематическими памятками и телефонами доверия.
Дом дружбы работает с 2017 года, а официальное его название– Центр духовного, общественного, межнационального согласия народа Казахстана.
– В своей работе всегда подчеркиваем единство народа – всех национальностей, – подчеркнул Даулет Сейтбеков. – Наши дружба и согласие – не пустой звук. Здесь и правда наш шаңырақ, где часто устраивают чаепития, просто общаются, но каждое застолье отличается своим колоритом, национальными угощениями.
Этот мир предстоит менять и улучшать молодежи, считает председатель русского этнокультурного центра «Любавушка» города Сатпаева Инна Мосунова. Более половины постоянных участников мероприятий ассамблеи – подрастающее поколение, и в ЭКЦ стараются задавать им правильные жизненные ориентиры
– Изначально русский ЭКЦ «Любавушка» был организован на базе средней школы, – уточнила она. – А я уже 35 лет работаю педагогом начальных классов и русского языка и литературы в этой школе, так что в основе его – наши учащиеся и их родители. Мы непременно приглашаем всех представителей русской диаспоры присоединиться к ЭКЦ, ведь есть столько хороших проектов, конкурсов, в том числе межгосударственных. Главное – оторваться от смартфонов, гаджетов.
Сама она не представляет себе жизнь без Дома дружбы, несмотря на ежедневную загруженность. Действительно, работа учителя и семья требуют времени, но ведь хочется жить интересно, активно и научить этому детей. К слову, каждую субботу она со своими учениками ходит в бассейн, и школьники с удовольствием составляют ей компанию.
– У нас при Доме дружбы есть молодежный клуб, – рассказала Инна Мосунова. – Встречи в нем еженедельные, и наши ребята – постоянные участники всех праздников и мероприятий. На Рождество они написали сценарий и поставили спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», продумали реквизит, костюмы. Всем было весело, как будто в театре побывали.
Внимание к молодежи в этнокультурных центрах уделяется серьезное. Конечно, многие из них разъедутся после школы по разным городам – учиться, искать свое призвание. Но, отмечает Инна Мосунова, все то хорошее, что они почерпнули здесь, в сатпаевском Доме дружбы, останется с ними на долгие годы.
– Наши ребята очень активные, инициативные, позитивные, – поделилась она. – Они вместе с нами раскрывают свои творческие, организаторские способности. Придумали вместо Хэллоуина праздник «Летоуин» – квест, с тайниками, подсказками. Его придумали для детей помладше и их родителей. Молодежь занимается и волонтерской деятельностью: в праздники ходят в гости к бывшим учителям, одиноким пенсионерам, в сестринский уход городской поликлиники, готовят для подопечных угощение своими руками – выпечку, например. Это их уважение к старшему поколению.
Люди ищут общения, а сближение через культуру всегда интересно и доброжелательно. Как пример растущего интереса к мероприятиям Дома дружбы – на праздновании Масленицы в прошлом году было так много гостей разных национальностей и поколений, что в здании и во дворе всем не хватило места.
– Я большая поклонница известного грузинского педагога Шалвы Амонашвили, – признается Инна Мосунова. – В 1982 году читала его книгу, посвященную педагогике, а сейчас сама прошла обучение на его курсах, даже ездила в Грузию защищать свой проект. Кстати, в августе прошлого года этот проект, который был построен на основе работы молодежки Дома дружбы, был признан одним из лучших.
Сейчас Инна Мосунова задумалась о том, чтобы организовать воскресную школу, где можно рассказывать детям о народных традициях, обычаях, истории национального костюма, декоративно-прикладном искусстве. Ведь это точно будет интересно не только школьникам, но и их родителям, и самому учителю.