Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау

Дом дружбы города Сатпаева давно уже вышел за рамки официального учреждения, это место, где царит атмосфера доверия и поддержки

фото Дома дружбы города Сатпаева

– Это наш второй дом, – подчеркивает его руководитель и председатель украинского этнокультурного центра им. Тараса Шевченко Оксана Жук. – Мы вместе отмечаем праздники, устраи­ваем мероприятия. Люди – это сердце нашего коллектива, все они разных национальностей, но давно уже стали семьей. Наше небольшое сообщество всегда приветствует участие молодежи, ее инициативы. Они постоянные гости и участники мероприятий и праздников – славянских, казахских, татаро-башкирских...

Через эту общность, культурное сближение, дружелюбную атмосферу подрастающему поколению рассказывают о принципах и задачах Ассамблеи народа Казахстана, о том, как важны мир и согласие в общем доме. Ну а Дом дружбы стал общим шаныраком, где всегда рады гостям и друзьям.

Молодежь пригласили и на прошедший недавно Новый год по Восточному календарю, который отметили согласно корейским традициям.

– Мы подготовили блюда корейской кухни, чай, красные конверты на счастье с шоколадными монетками, по случаю нашли даже национальное корейское платье ханбок и костюм змеи – повелительницы года, чтобы порадовать гостей, – рассказала Оксана Жук. – Отметили праздник волшебно и познавательно. Вообще, каждый национальный праздник, который мы отмечаем, хорош не только интересными конкурсами или играми, главное – добрые пожелания, в которые все охотно верят. И мы делаем все возможное, чтобы наше подрастающее поколение прониклось атмосферой добра, дружбы и общего веселья.

Парни и девушки общественного объединения «Ұлытау жас­тары» города Сатпаева, который возглавляет Даулет Сейтбеков, – частые гости, если точнее, участники мероприятий, которые организуются Домом дружбы, этнокультурными центрами.

– Я сам давно сотрудничаю с Домом дружбы, – говорит Даулет. – Когда-то работал в отделе внутренней политики акимата города, журналистом на местном телеканале. Сейчас я предприниматель, депутат городского маслихата и председатель ОО «Ұлытау жастары». За годы общения сложилось самое теплое общение, друг друга знаем как родные. Конечно, праздники приносят самое большое удовольствие.

Но не только праздники объе­диняют людей всех возрастов. Молодежь ОО «Ұлытау жастары», члены этнокультурных центров (ЭКЦ) также являются участниками городского клуба меценатов, который реализует разные социальные проекты.

– Это благотворительные акции, такие как «Дорога в школу», сбор финансовой помощи землякам на лечение или в связи с другими проблемами, – сообщил собеседник о направлении проектов. – В прошлом году клуб меценатов приобрел и подарил квартиру многодетной вдове.

Кроме того, улытауская молодежь работает с людьми, которые состоят на учете службы пробации, участвует во всех городских антикоррупционных мероприятиях, даже придумали настольную игру «Адалдық алаңы». По словам Даулета Сейтбекова, подрастающее поколение не привык­ло к речам с трибун, а вот общение в игре более продуктивно. Оно их раскрепощает, молодые люди сами предлагают темы для обсуждения и свои решения. Все эти мероприятия учат их понимать, что такое адал еңбек, ответственность, честность.

– С ЭКЦ у нас тоже есть совместные проекты по противодействию коррупции, – продолжает руководитель «Ұлытау жастары». – Например, организуем выступления на разных языках, готовим буклеты или автомобильные ароматизаторы с тематическими памятками и телефонами доверия.

Дом дружбы работает с 2017 года, а официальное его название– Центр духовного, общественного, межнационального согласия народа Казахстана.

– В своей работе всегда подчеркиваем единство народа – всех национальностей, – подчеркнул Даулет Сейтбеков. – Наши дружба и согласие – не пустой звук. Здесь и правда наш шаңырақ, где часто устраивают чаепития, просто общаются, но каждое застолье отличается своим колоритом, национальными угощениями.

Этот мир предстоит менять и улучшать молодежи, считает председатель русского этнокультурного центра «Любавушка» города Сатпаева Инна Мосунова. Более половины постоянных участников мероприятий ассамблеи – подрастающее поколение, и в ЭКЦ стараются задавать им правильные жизненные ориентиры

– Изначально русский ЭКЦ «Любавушка» был организован на базе средней школы, – уточнила она. – А я уже 35 лет работаю педагогом начальных классов и русского языка и литературы в этой школе, так что в основе его – наши учащиеся и их родители. Мы непременно приглашаем всех представителей русской диаспоры присоединиться к ЭКЦ, ведь есть столько хороших проектов, конкурсов, в том числе межгосударственных. Главное – оторваться от смартфонов, гаджетов.

Сама она не представляет себе жизнь без Дома дружбы, несмот­ря на ежедневную загруженность. Действительно, работа учителя и семья требуют времени, но ведь хочется жить интересно, активно и научить этому детей. К слову, каждую субботу она со своими учениками ходит в бассейн, и школьники с удовольствием составляют ей компанию.

– У нас при Доме дружбы есть молодежный клуб, – рассказала Инна Мосунова. – Встречи в нем еженедельные, и наши ребята – постоянные участники всех праздников и мероприятий. На Рождество они написали сценарий и поставили спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», продумали реквизит, костюмы. Всем было весело, как будто в театре побывали.

Внимание к молодежи в этнокультурных центрах уделяется серьезное. Конечно, многие из них разъедутся после школы по разным городам – учиться, искать свое призвание. Но, отмечает Инна Мосунова, все то хорошее, что они почерпнули здесь, в сатпаевском Доме дружбы, останется с ними на долгие годы.

– Наши ребята очень активные, инициативные, позитивные, – поделилась она. – Они вместе с нами раскрывают свои творческие, организаторские способности. Придумали вместо Хэллоуина праздник «Летоуин» – квест, с тайниками, подсказками. Его придумали для детей помладше и их родителей. Молодежь занимается и волонтерской деятельностью: в праздники ходят в гости к бывшим учителям, одиноким пенсионерам, в сестринский уход городской поликлиники, готовят для подопечных угощение своими руками – выпечку, например. Это их уважение к старшему поколению.

Люди ищут общения, а сближение через культуру всегда интересно и доброжелательно. Как пример растущего интереса к мероприятиям Дома дружбы – на праздновании Масленицы в прошлом году было так много гостей разных национальностей и поколений, что в здании и во дворе всем не хватило места.

– Я большая поклонница известного грузинского педагога Шалвы Амонашвили, – признается Инна Мосунова. – В 1982 году читала его книгу, посвященную педагогике, а сейчас сама прошла обучение на его курсах, даже ездила в Грузию защищать свой проект. Кстати, в августе прошлого года этот проект, который был построен на основе работы молодежки Дома дружбы, был признан одним из лучших.

Сейчас Инна Мосунова задумалась о том, чтобы организовать воскресную школу, где можно рассказывать детям о народных традициях, обычаях, истории национального костюма, декоративно-прикладном искусстве. Ведь это точно будет интересно не только школьникам, но и их родителям, и самому учителю.