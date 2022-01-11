Новый Казахстан: полный текст большого выступления Токаева в Мажилисе



Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше.



Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность Правительства.



Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить сочувствие жителям городов, ставших объектами террорис­тической агрессии.

* * *

Сегодня, когда эти «черные» дни уже позади, хочу отметить мужест­во бойцов спецподраз­делений МВД в отражении террористичес­кой агрессии.



Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание Департамента полиции.



В критической ситуации достойно проявили себя и военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны.



Однако не все проявили верность своему долгу.



В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.

* * *

Теперь хочу обозначить первые контуры работы, которую нам предстоит выполнить.



Первое. Необходимо успешно завершить антитеррористичес­кую операцию.



Полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граж­дане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких.



В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена.



Ситуация во всех регионах стабильная.



В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.



Через два дня начнется поэтап­ный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.



Второе. Следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.



Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террорис­тическими атаками.



Другой крайне важный момент: почему государство «прос­пало» наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта?



Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств?



Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов терроризма?



Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии.



Третье. Наш священный долг – помочь семьям погибших сот­рудников правоохранительных органов, военнослужащих и мирных жителей.



Этот вопрос будет находиться под моим прямым контролем.



Будет оказана вся возможная поддержка, в том числе с жильем, образованием.



Четвертое. Поврежденное имущество должно быть восстановлено в кратчайшие сроки.



Мы полностью вернемся к нормальной жизни.



Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование финансовой системы и транспорт­ной сферы, поставки продовольственных товаров.



Важно не допустить дефицита товаров и услуг, необоснованного повышения цен.



Правительственная комиссия начала свою работу. Она окажет поддержку гражданам и бизнесу.



Помимо финансовой помощи государство предоставляет предпринимателям и другие виды поддержки.



В частности, приостанавливаются выплаты процентов по кредитам, начисление штрафов и пени.



Пятое. Для укрепления безопас­ности страны и предуп­реждения угроз необходимы неотложные меры.



Мы займемся пополнением парка военно-транспортной авиации для оперативной переброски в случае необходимос­ти солдат, военной техники и вооружения.



Предстоит укрепить государственные границы.



Пора навести порядок в сфере миграции, в том числе внут­ренней.



Следует тщательно проверить оборот оружия и отрегулировать законодательную сторону этого вопроса.



Необходимо срочно отремонтировать разрушенные здания и спецтехнику, запустить систему видеонаблюдения и восстановить деятельность правоохранительных органов.







* * *

Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения нацио­нальной безопасности.



Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопас­ности, внешней разведки.



Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба.



Этого требуют коренные интересы нашего государства.



Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах.



Первое. Внести срочные коррективы в реформирование право­охранительной системы.



Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса.



Но нужно быть готовыми противостоять тотальным террорис­тическим атакам.



Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.



Второе. Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию.



Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие, решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением.



Увеличить численность подраз­делений специального назначения МВД и Национальной гвардии.



Повысить уровень боеготовности.



Дооснастить необходимыми специальными и транспортными средствами.



Увеличить оплату труда сот­рудников спецподразделений всех силовых органов.



Третье. Повысить правовую защищенность полицейских.



Ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям.



Четвертое. Кардинально повысить боеспособность армии.



В кратчайший срок создать командование Сил специальных операций.



Пятое. Пересмотреть принципы организации и управления Пограничной службой.



Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.



Шестое. Полностью перест­роить деятельность разведывательного сообщества, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.



Седьмое. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами.



Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризис­ных ситуациях, усилить межведомственную координацию.



Наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур.



Восьмое. Обеспечить самостоя­тельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей.



Девятое. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму.



Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.



В ближайшее время мы проведем заседание Совета безопас­ности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач.



Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов.



Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.



Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге.



Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.



Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел.



Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает.



Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете.



Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархичес­кие группы.



Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны.



Прежде всего, необходимо основательно заняться формированием нового экономического курса страны.



Цель нашей экономической политики очевидна. Это формирование и развитие современной социально ориентированной рыночной экономики.



Очевидно, что фундаментом этой системы станет большая прослойка предпринимателей, осознающих свою ответственность перед обществом. Это предприниматели, которые связывают свою судьбу и судьбу своих детей только с Казахстаном.



Именно такие предприниматели готовы взять на себя ответственность за будущее страны.



Поэтому очень важно продолжать системную работу по развитию предпринимательства.



Я подписал закон, который значительно снизит бюрократическую нагрузку на бизнес, поз­волит ему расти и процветать.



Правительству необходимо реально использовать потенциал этого закона.



Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки.



Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу: «друзьям все, остальным – по закону».



По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.



Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно.



Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов.



На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства.



Правительству поручается перестроить деятельность БРК.



Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки.



Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах.



Честная конкуренция должна стать ключевым требованием для нашей экономики.



Сегодня мы часто имеем дело с ценовыми сговорами.



Широко распространены картельные соглашения в сфере государственных и квазигосударственных закупок.



Например, в прошлом году я поручил урегулировать картель на фармацевтическом рынке.



Однако некоторые пытаются, используя несовершенство закона, спустить эту работу на тормозах.



Поэтому поручаю снять мораторий на запрет проверок участников госзакупок при подозрении на картельный сговор.



Следующий вопрос. Из года в год наши граждане и предприниматели страдают от отсутствия прозрачности в системе производства и распределения горюче-смазочных материалов.



Теперь нам предстоит полгода вручную регулировать цены на топливо.



На данном этапе Генеральная прокуратура совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, а также Минэнерго должны координировать работу в этой сфере и разработать комплексные предложения по ее реформированию.



Если эта работа не будет проведена, система регулирования цен на топливо будет сохранена.



Следующий вопрос – эффективность деятельности фонда «Самрук-Казына».



Сегодня активы фонда сос­тавляют порядка 60% валового внутреннего продукта страны.



Иными словами, от эффективного функционирования этой организации напрямую зависит развитие всей нашей экономики.



Инфраструктурные компании фонда, такие как KEGOC, «Казахгаз» и «Казахстан темир жолы», определяют эффективность практически всех отрас­лей нашей экономики.



В то же время возникает резонный вопрос: выполняет ли фонд свою основную задачу – приумножение национального богатства.



Чем занимаются высокооплачиваемые сотрудники и совет директоров?



Есть ли польза от привлечения к работе консалтинговых компаний и иностранных специалистов, деятельность которых стоит очень дорого?



«Самрук-Казына» играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны.



Поэтому поручаю Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать предложения по коренной реформе квазигосударственного сектора.



Если реформирование фонда невозможно, тогда следует избавиться от этой структуры в нашей экономике.



Сохраняются вопросы по проз­рачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно.



Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника.



Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и иных национальных компаний.



В прошлом году вышел новый закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого фонда.



Нужно обеспечить согласование правил и процедур «Самрук-Казына» с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции.



Экономический рост тесно связан с уменьшением доли государства в экономике.



Но приватизация не проводится системно и открыто.



В частности, не определены подходы к отбору активов, подлежащих передаче в конкурент­ную среду. Их нужно срочно разработать.



Поручаю Правительству совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции обеспечить полную прозрачность и открытость решений профильной Государственной комиссии по вопросам приватизации.



Диверсификация экономики – сложная задача.



Но без диверсификации невозможно повысить благосостояние наших граждан и создать постоянные рабочие места.



Основным направлением этой работы является развитие перерабатывающей промышленнос­ти. Однако доля производства в экономике страны выросла незначительно.



Мы по-прежнему зависим от импорта ряда продуктов.



Ежегодно наблюдается значительный дефицит платежного баланса страны.



Готовые изделия из алюминия, меди и оборудование для машиностроения по-прежнему импортируются.



На конец 2020 года импорт оборудования для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей превысил 4 миллиарда долларов.



Или некоторые люди в стране заинтересованы в том, чтобы ситуация не менялась?



Правительство должно провести глубокий анализ работы всей промышленности.



Необходимо определить конкурентоспособные сектора с учетом сырья, компетенций и экономической эффективности.



На основе анализа необходимо разрабатывать конкретные проекты и привлекать инвесторов.



Это одна из главных задач, стоящих перед новым составом Правительства.



Далее. У предпринимателей и в целом в обществе множест­во вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП».



Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании.



Поручаю Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО «Оператор РОП».



Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах.



Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.



Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью.



Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.



Проработайте и иные общест­венно полезные способы использования его средств.



Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать, раздражает, нашу общественность, особенно жителей столицы, – это строительство LRT.



Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.



Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами.



Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем это проект с сильным запахом коррупции.



Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег.



У нас нет иного выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта.



Особое внимание следует уделить сельскому хозяйству.



В прошлом году в стране была засуха.



По сравнению с предыдущим периодом объем заготовленного зерна уменьшился на 4 миллиона тонн.



Это сказалось на обеспечении сырьем и кормами.



По прогнозам, ситуация может быть сложной и в этом году.



Правительство должно строго контролировать поставки семян, кормов, удобрений и ход посевной кампании.



Часто поднимается вопрос о предоставлении субсидий на постоянной основе.



Ранее я давал поручение о необходимости пересмотра форм субсидирования.



Эта работа должна быть выполнена в кратчайшие сроки.



Мы должны упростить получение субсидий, обеспечить их доступность и прозрачность.



Важно не допустить повторения недавних нарушений.



В ближайшие три года необходимо кардинально решить вопрос продовольственной безо­пасности.



Особое внимание обращаю на то, что это основной приоритет, стоящий перед Правительством и акимами.



Никакие меры не помогут сдержать инфляцию, если на рынке не будет достаточно продовольственных товаров.



Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.



На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем.



Поручаю Правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных и других компаниях.



В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.



Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно провес­ти соответствующие расчеты.



При этом нельзя допустить роста цен.



Значительный потенциал в повышении доходов бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем.





Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в «зеркальной» статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов.



Существуют некие «уполномоченные операторы», имеющие статус неприкасаемых.



Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет.



Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Минфином, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.



Говоря о доходах бюджета, нельзя не отметить и некоторые статьи расходов.



Отмечу заработные платы членов Правительства, депутатов и акимов.



В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе.



Считаю, что заработные платы у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные.



Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов Правительства, акимов регионов и депутатов.



Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием.



Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета.



Понятно, что стабильность финансовой системы является залогом дальнейшего развития нацио­нальной экономики.



По мере роста экономики и увеличения разрыва в доходах уровень потребительского кредитования значительно увеличился.



Его размер превысил объем кредитования бизнеса.



Сейчас сложилась очень высокая закредитованность граждан.



Этот фактор может дестабилизировать финансовые рынки и создать угрозу социальной нестабильности.



Правительство приступило к разработке закона о банкротстве физических лиц.



Но это не выход.



В первую очередь необходимо предотвратить рост чрезмерной закредитованности.



Поэтому поручаю Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком принять четкое и оперативное решение через механизмы пруденциального регулирования.



Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.



На фоне произошедших событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту.



Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка.



С целью повышения благосос­тояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен.

На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики.



Пришла пора поставить точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения.



Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор – 3–4% к 2025 году.



Правительству совместно с Национальным банком и палатой «Атамекен» предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции.



Он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики.

В Казахстане созданы все усло­вия для привлечения прямых иностранных инвестиций.



Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся.



Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов.



Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме.



На данном этапе нужна новая Концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.



Отдельно заострю внимание на следующем вопросе.



В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.



Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц.



Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.



В завершение экономического блока выступления отмечу.



Мы назначили нового Премьер-министра, поставили ряд конкретных задач.



Поручаю Премьер-министру в течение трех недель подготовить Программу действий Правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании Правительства в начале февраля.



Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости. Фиксируется более 2 тысяч новых случаев в сутки.



За весь период пандемии число заражений составило более 1 миллиона человек.



Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом.



Это также должно быть ключевой задачей нового Правительства.



Теперь о межрегиональных дис­пропорциях.



Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно.



Диспропорции создают предпосылки для социального дис­комфорта, роста миграционных настроений.



Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест.



Поэтому системная индустриализация, содействие МСБ, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом.



Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития.



Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь.



Поручаю Правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ «Ауыл – Ел бесігі», «Дорожной карты бизнеса» и других.



Далее. Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от «веса» конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей.



Это ведет к диспропорциям в развитии и недовольству граждан.



Многие из них, особенно жители сырьевых регионов, считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов.



Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.



Поэтому подходы нужно постепенно менять. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений.



Поручаю Правительству подготовить пакет законодательных изменений.



Комплексного реформирования требует система государственного управления.



Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров.



Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.



Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления.



Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип «меритократии».



Государственная служба должна быть открыта любому казах­станцу.



Следует также упростить порядок «выхода» из государственной службы.



Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться, хотя, что касается государственного аппарата, институциональная память чиновников имеет очень большое значение. Нельзя просто так, «чохом», заменять всех чиновников на молодых.



Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек справляется в свои 60 лет с работой, обладает институциональной памятью, очень полезен для государственной службы, его ни в коем случае увольнять нельзя. То есть здесь должен присутствовать разумный, дифференцированный подход.



Поручаю Правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующие механизмы.



Мною инициирован проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет продолжена.



В соответствии с моим поручением в прошлом году численность государственного аппарата была сокращена на 15%.



Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции «Слышащего государства».



Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать.



На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной.



После всех организационных решений, связанных с назначением нового Правительства, эту чис­ленность нужно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, следовательно и численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться.



Необходимо констатировать, что в целом эффективность диа­лога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом.



Члены Правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.

Еще одна проблема – тотальная бюрократия.



Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной, равнодушной машине.



Бюрократия – одна из главных причин некачественной реализации реформ.



От этой болезни предстоит излечиться всем нам.



Приоритетом должно стать содержание, а не форма. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое.



Конечный результат важнее процесса. Все процессы, неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения, должны быть ликвидированы.



Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а на его бюрократическое исполнение.



Готовятся документы – образцовые по форме, но выхолощенные по содержанию.



Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку.



Данные информационных сис­тем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения. В противном случае зачем мы вводим цифровизацию? Цифровизация – это ведь не модная игрушка. Она должна практически функционировать, быть полезной с точки зрения исполнения функций госаппарата.



Большинство совещаний нужно проводить в онлайн-формате.



Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации гос­аппарата будут отражены в отдельном Указе.



В функционале Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по делам государственной службы следует предусмотреть конкретные функции мониторинга и реализации мер по дебюрократизации и повышению эффективности госаппарата.



Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.



Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде «продуктивных самозанятых», «неформальной занятости».



В результате многие люди остаются «один на один» с безработицей и социальной незащищенностью.



Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы.



В этих целях следует принять комплекс следующих мер.



Разработать программу повышения доходов населения.



Работа должна быть точной и адресной. На каждом управлен­ческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.



Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве.



Поручаю Правительству совместно с «Атамекен» в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения.



Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.



В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем.



Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового «общественного договора».



Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.



Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования, не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками.



Некоторые в поисках дохода могут переступить закон.



Поручаю Правительству рас­смотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам «Молодежная практика» и «Первое рабочее место».



Важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения.



Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза, до 400 МРП.



Следующее. Безусловным прио­ритетом является повышение доступа к качественному образованию.



Это важнейший фактор развития всего общества.



Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно.



Великий Ахмет Байтурсынов говорил: «Мұғалім – мектептің жүрегі».



Поэтому поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.



Злободневным остается воп­рос доступности высшего образования.



Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.



Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов.



Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.



Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее 5 филиалов авторитетных зарубежных университетов.



При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны.



В целом нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.



Далее. Важнейшим вопросом остается социальная справедливость. Казахстан по Конституции – социальное государство.



Государством делается немало. Более 50% расходов респуб­ликанского бюджета – расходы социального характера. Но этого недостаточно.



У нас есть Национальный фонд – это финансовая опора страны.



Сегодня же я поручаю создать общественный социальный Фонд «Қазақстан халқына».



Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.



Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны.



Будем строить спортивные объек­ты для детей в городах, райо­нах, поселках, селах. Окажем со­действие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии.



Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих.



И это лишь отдельные примеры.



Подчеркну: это не фонд Президента, Правительства или какого-либо другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, народный фонд.



Он не будет функционировать при Администрации или Правительстве.



Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный и ответственный руководитель.



Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подот­четность и подконтрольность именно обществу.



Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой.



Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.



В данный фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов.



Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса.



Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.



Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.



Поэтому Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд.



Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени.



Уверен, фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости.



Прошедшие события обнажили острые проблемы, существующие в нашем обществе.



Нападения на наши города, родных и близких показали, насколько хрупкими оказались главные ценности нашего государства – мир и стабильность.



Мы должны четко понимать, что государство и граждане – это единое целое. Эти понятия неделимые, особенно когда речь идет о безопасности страны.



Есть еще одна проблема, которую необходимо решить.



Многие наши молодые люди уклоняются от службы в Вооруженных силах.



Военный билет не вызывает у молодежи гордости и уже не считается символом верности Родине.



Служба в армии, работа в правоохранительных органах – особая миссия.



Это сознательный выбор граж­дан, готовых отдать жизнь за Родину.



Мы должны думать о том, как мотивировать нашу молодежь служить в армии.



Мы сильная нация.



В нашей истории мы пережили войны, голод и другие трагедии.



Трагические события последних дней стали для нас еще одним испытанием. Мы преодолеем это и станем еще сильнее.



В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом.



Нужен новый формат общественного договора.



Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция.



В политической сфере сделано немало.



Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более 10 законов. И в этом плане я благодарен депутатам Мажилиса и Сената за очень оперативную и качественную работу.



Заработало новое по сути законодательство о митингах.



Снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в Парламент.



Расширено представительство женщин и молодежи в Мажилисе и маслихатах.



Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа «против всех».



Впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов.



Серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека.



В частности, были декриминализованы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса.



Наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.



Подписан Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», направленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы.

Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека.



Полностью отменена смертная казнь.



В своем очередном Послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диа­лога с гражданским обществом и экспертами.



Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций.



Государство должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.



В свою очередь бизнес и граждане ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность в трудовых отношениях.



В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований.



Поручаю Правительству совместно с ответственным эксперт­ным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений.

Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия.



Уважаемые соотечественники, уважаемые депутаты!



Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами.



Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны.



Вместе мы преодолеем все трудности.



Вместе мы построим новый Казахстан!



Уважаемые соотечественники!

Самые трудные дни остались позади.



Сейчас я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашему народу, который сумел объединиться ради будущего страны!



Нам всем нужно извлечь уроки.



Самое главное – сохранить сплоченность, мир и стабильность.



Сейчас Казахстан вступает в новый этап развития.



Это будет период истинного обновления.



Давайте вместе вести нашу страну к процветанию!



Независимость – самое дорогое, что есть у нашего народа.



Вместе построим новый Казахстан!



Впервые в истории нашей Независимости мы столкнулись с такой сложной и опасной ситуа­цией. Мы смогли преодолеть этот вызов как единая страна.В будущем мы не должны позволить подобному повториться.Поэтому важнейшая наша задача – проанализировать причины трагедии, постигшей нашу страну, дать четкую оценку ее последствиям.К сожалению, сегодня мы видим, что среди людей распространяется противоречивая, далекая от истины, ложная информация об этом событии.Причин тому, конечно, несколько: если некоторые наши граж­дане составили неправильное мнение еще до того, как узнали все детали произошедшего, то другие намеренно фальсифицируют информацию и нагнетают обстановку.Но нам нужна только истина. Поэтому после тщательного изу­чения сложившейся ситуации с полным правом могу утверждать, что все события, произошедшие с начала года, являются звеньями одной цепи.Скажем прямо: это был преднамеренный злой умысел, подготовка к реализации которого шла не один год.В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протес­та, согласно профессионально разработанным сценариям.Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер.Комитет национальной безо­пасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критичес­кой угрозы национальной безо­пасности.Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае.В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.Далее события развивались как по спирали.На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене.На втором – подключились бандиты и мародеры.Далее последовала «горячая» фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти.Называя вещи своими именами, и я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террорис­тическая война.Враг показал крайнюю жес­токость и готовность пойти на любые шаги.Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политичес­кий, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безо­пасности с просьбой направить миротворческий контингент.Необходимо понимать: на ­момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам.Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней.С появлением миротворческого контингента в столице мы смог­ли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.Хотел бы отдельно остановиться на роли Организации Договора о коллективной безо­пасности.Необходимо предотвращать различные домыслы на этот счет, особенно распространяемые за рубежом.Эта Организация занимается вопросами коллективной безо­пасности.Казахстан является одним из ее полноправных учредителей.Миротворческий контингент всех членов этой Организации прибыл в Казахстан лишь временно. Задачи, возложенные на него, четко определены: это охрана стратегических объектов, консультирование и оказание поддержки.Антитеррористическую операцию полностью осуществляют правоохранительные органы Казахстана. Именно благодаря их самоотверженным действиям удалось не допустить переворота.Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились.