Новый Казахстан: полный текст большого выступления Токаева в Мажилисе

Уважаемый Председатель!Уважаемые депутаты Мажилиса!
Впервые в истории нашей Независимости мы столкнулись с такой сложной и опасной ситуацией. Мы смогли преодолеть этот вызов как единая страна.
В будущем мы не должны позволить подобному повториться.
Поэтому важнейшая наша задача – проанализировать причины трагедии, постигшей нашу страну, дать четкую оценку ее последствиям.
К сожалению, сегодня мы видим, что среди людей распространяется противоречивая, далекая от истины, ложная информация об этом событии.
Причин тому, конечно, несколько: если некоторые наши граждане составили неправильное мнение еще до того, как узнали все детали произошедшего, то другие намеренно фальсифицируют информацию и нагнетают обстановку.
Но нам нужна только истина. Поэтому после тщательного изучения сложившейся ситуации с полным правом могу утверждать, что все события, произошедшие с начала года, являются звеньями одной цепи.
Скажем прямо: это был преднамеренный злой умысел, подготовка к реализации которого шла не один год.
В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.
Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям.
Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер.
Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности.
Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае.
В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.
Далее события развивались как по спирали.
На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене.
На втором – подключились бандиты и мародеры.
Далее последовала «горячая» фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти.
Называя вещи своими именами, и я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война.
Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги.
Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент.
Необходимо понимать: на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам.
Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней.
С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.
Хотел бы отдельно остановиться на роли Организации Договора о коллективной безопасности.
Необходимо предотвращать различные домыслы на этот счет, особенно распространяемые за рубежом.
Эта Организация занимается вопросами коллективной безопасности.
Казахстан является одним из ее полноправных учредителей.
Миротворческий контингент всех членов этой Организации прибыл в Казахстан лишь временно. Задачи, возложенные на него, четко определены: это охрана стратегических объектов, консультирование и оказание поддержки.
Антитеррористическую операцию полностью осуществляют правоохранительные органы Казахстана. Именно благодаря их самоотверженным действиям удалось не допустить переворота.
Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились.