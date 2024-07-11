Новый клуб для пенсионерок открылся в Астане

В Центре активного долголетия района Байконыр Астаны открылся новый клуб «Группа бабушек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Этот клуб предоставляет пенсионерам уникальные возможности. В частности, здесь женщины могут участвовать в различных мероприятиях и делиться жизненным опытом.

Инициатором открытия клуба стала руководитель кружка ремесел Балым Умирзакова. В центре ремесленный кружок работает более 2 лет. Сегодня у Балым Сапархановны обучаются более 300 бабушек.

Сегодня для собравшихся в кружке прошел мастер-класс «Орамал тон болмайды, жол болады». Новые члены клуба научились шить шарфы. Бабушки также продемонстрировали навыки музыкального искусства.

Отметим, что работу клуба планируется развивать и в дальнейшем, создавая условия для общения и обмена опытом с молодежью для продолжения преемственности поколений.

Центр активного долголетия района Байконыр предоставляет бесплатные услуги пенсионерам города. В зависимости от интересов людей пенсионного возраста организуются клубы, тренинги йоги, психолог, кружки ремесел, уроки казахского и английского языков, настольные игры и культурно-развлекательные мероприятия.