Кто из мировых звезд выступит на Comic Con Astana

Звезды,Столица

В столице с 6 по 9 августа будет проходить международный фестиваль ComicCon Astana

Фото: акимат Астаны

Среди хедлайнеров масштабного события будет британский и испанский актер Таз Скайлар, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Мировую известность актеру принесла роль Санджи — повара, мастера боевых искусств и одного из ключевых членов команды Пиратов Соломенной Шляпы в игровом сериале Netflix One Piece.

Кроме этого, Таз Скайлар известен по фильму и сериалу «Точка кипения» (Boiling Point) от режиссера Филипа Барантини, экшн-триллеру «Клинер» (Cleaner), военной драме «Убийственная команда» (The Kill Team), детективно-комедийному сериалу «Агата Рэйзин» (Agatha Raisin).

Скайлар также является сценаристом, режиссером и продюсером, активно занимается экстремальными видами спорта.

Ожидается, что артист выступит на главной сцене фестиваля Comic Con Astana, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.

В рамках Comic Con Astana 2026 также ожидается выступление южнокорейской K-pop группы Kandis, представлявшей Республику Корея на международном телевизионном вокальном конкурсе Silk Way Star в Казахстане.

Comic Con Astana является крупнейшим фестивалем современной поп-культуры в Центральной Азии и ежегодно объединяет поклонников кино, сериалов, аниме, комиксов, видеоигр, косплея и современной поп-культуры из разных стран. В этом году фестиваль вновь пройдет сразу на двух площадках — Barys Arena и ледовом дворце «Алау».

Традиционной частью программы станет международный конкурс косплея с призовым фондом 20 млн тенге.

Билеты на Comic Con Astana доступны на официальном сайте фестиваля comicconastana.kz

#звезды #фестиваль #Comic Con Astana

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