«Наследие Золотой Орды» представила область Улытау в Астане

За два дня ярмарку посетили около 6 тысяч жителей и гостей столицы

Фото: акимат Астаны

На столичной площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта «Creative Aimaq» прошла креативная ярмарка области Улытау «Наследие Золотой Орды», передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

На ярмарке посетители смогли ознакомиться и приобрести авторские ювелирные изделия, произведения национального ремесла, дизайнерскую одежду в стиле Ethno Fashion, изделия из кожи и войлока, сувенирную продукцию, предметы декоративно-прикладного искусства, живопись, а также текстильные изделия, выполненные в традиционной лоскутной технике курак корпе.

В мероприятии приняли участие 60 ведущих креаторов, специально приехавших из области Улытау, которые представили вниманию публики творческий потенциал и уникальную продукцию региона. Эта ярмарка позволила повысить узнаваемость региональных брендов и презентовать продукцию местных творческих предпринимателей широкой аудитории.

Одной из главных модных программ мероприятия стал показ Ethno Fashion Show. Казахстанские дизайнеры представили современные коллекции одежды, вдохновленные историей и эстетикой эпохи Золотой Орды. Культурная программа первого дня завершилась концертным вечером группы Jez Acoustic Band.

Ярмарка области Улытау наглядно продемонстрировала, что проект Creative Aimaq является эффективной площадкой, направленной на развитие региональных креативных индустрий, повышение узнаваемости отечественных креативных брендов, расширение рынков сбыта местных производителей и широкую популяризацию богатого историко-культурного наследия страны, отметили в столичном акимате.