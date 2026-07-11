Столица в ожидании мирового фиджитал-турнира

Спорт,Столица
Аскар Султан, Астана

Столица Казахстана официально превра­щается в эпицентр мирового фиджитал-спорта.

коллаж astana2026.gofuture.games

До старта грандиозного мультиспортивного турнира «Игры будущего-2026» (GOTF 2026) остаются считаные дни. Для тех, кто до сих пор путается в терминах, поясним: фиджитал-спорт – это двоеборье нового поколения, где спортсмены сначала рубятся в компьютерную игру или симулятор, а затем сразу выходят на реальную спортивную площадку (будь то паркет или футбольное поле), причем очки за оба этапа суммируются.

Маховик организационной машины запущен на полную мощность. На площадке легкоатлетического спортивного комплекса Qazaqstan распахнул свои двери Центр аккредитации – главный логистический узел, который пропустит через себя сотни участников и журналистов. В церемонии открытия приняли участие представители наших профильных минис­терств – культуры и информации, туризма и спорта, а также руководство АО «Казспортинвест», выступающего ключевым организатором события при поддержке акимата Астаны. Правообладателем этого инновационного формата является Phygital International.

Главная интрига последних дней разрешилась: турнир GOTF 2026 Powered by Samruk-Kazyna провел официальную жеребьевку. Свыше 800 участников из разных уголков планеты узнали своих соперников, с которыми им предстоит сразиться с 29 июля по 9 августа за внушительный призовой фонд – более 4 000 000 долларов. Отметим, что билеты на турнир уже поступили в продажу.

В самой дорогой дисциплине MOBA PC (Dota 2) с чеком в 1 000 000 долларов, матчи которой примет Дворец единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова с 31 июля по 5 августа, сформированы убойные группы. В квартет А попали Virtus.pro (СНГ), Execration (Филиппины), VICI GAMING (Китай) и Amaru Gaming (Перу), а в группу D определены L1GA TEAM (СНГ), REKONIX (Казахстан), Xtreme Gaming (Китай) и LGD.Pinghu (Китай).

Мобильное направление MLBB Presented by FREEDOM (призовой фонд $900 000) соберет элиту в том же Дворце единоборств с 4 по 9 августа. Здесь внимание наших болельщиков приковано к группе А с Team Falcons (Сау­довская Аравия) и Team Spirit (СНГ), а также к группе С, где сойдутся Selangor Red Giants (Малайзия), Aurora Gaming (Таиланд), The MongolZ (Монголия) и Bumblebees (Казахстан).

Особый интерес вызывает фиджитал-футбол на паркете комплекса Qazaqstan ($625 000), где в группе D сыграет наш коллектив ACF x Allur против Oeste SP (Бразилия), Peñarol (Уругвай) и LOS TRONCOS FC (Испания). В фиджитал-бас­кетболе ($400 000) в группе А зажгут парни из GTB KZ (Казахстан), а в группе С честь столицы защитит PBC Astana, которой будут противостоять сербский Vozdovac Beograd, Triada (СНГ) и Paris Phygital (Франция).

Любители классических тактических шутеров займут Национальный теннисный центр, где в дисциплине CS2 ($150 000) в группе А за выход в плей-офф поборется команда TeamKZ (Казахстан). Там же пройдет зубодробительный Battle Royale в PUBG ($1 000 000), где столы распределили среди мировых грандов вроде Team Vitality (Франция), T1 (Южная Корея) и Twisted Minds (Саудовская Аравия). Ну а самые грациозные фиджитал-дэнсеры ($75 000) выявят сильнейшего на «Барыс Арене», включая нашу Gulnaz Amangali в группе D.

#Астана #Спорт #Игры будущего #фиджитал #GOTF 2026

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