Новый механизм регулирования позволит снизить цены на лекарства

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стоимость лекарств: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане будет действовать новый механизм регулирования цен на лекарственные средства, который предусматривает снижение предельной стоимости препаратов для обеспечения пациентов, получающих лечение в рамках ГОБМП, ОСМС и реализуемых в розничной сети аптек. Об этом вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев сообщил в ходе пресс-брифинга на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz 

По информации ведомства, одним из инструментов снижения предельной стоимости лекарств станет исключение дополнительных расходов, которые ранее включались в стоимость лекарств: маркетинговых (до 30%), транспортных (до 15%) и затрат на оценку качества.  

В результате пересмотра регрессивной шкалы наценок значительно снижены пределы их применения: в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) они составят до 20%, для оптовой реализации – до 25%, а для розничной – до 30% (по сравнению с 55% ранее).  

«В новой редакции Правил регулирования, формирования предельных цен и наценки также предусмотрено снижение цен на генерики на 30 % от цены оригинального лекарственного средства.  

В случае, если оригинальный препарат отсутствует на рынке, предельная стоимость отечественного аналога не должна  превышать среднюю цену импортируемых лекарств.

Такая политика позволит стимулировать конкуренцию и улучшить условия для отечественных производителей, обеспечивая баланс интересов всех сторон», - говорится в сообщении.  

Для повышения прозрачности системы будет введена интеграция с государственными информационными порталами, в частности, КГД.

Эта мера позволит эффективно контролировать цены на лекарственные средства через мониторинг данных таможенных деклараций и кассовых чеков аптек.  

Кроме того, пересмотрен перечень референтных стран: вместо 16 в него включены 10 наиболее экономически сопоставимых государств, таких как Турция, Россия, Польша, Беларусь и другие.

Это позволит проводить более точный и актуальный анализ цен с учетом мирового опыта. Соответствующие изменения в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства и медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020 уже утверждены приказом Минздрава от 25 декабря № 110.

#цены #лекарства #регулирование #снижение #механизм

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