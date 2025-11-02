Ученые совершили значимое открытие в области борьбы с инфекционными заболеваниями, обнаружив мощный новый антибиотик, который десятилетиями оставался незамеченным в хорошо изученном микроорганизме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на New-Science.ru

Фото: New-Science.ru

Исследователи из Университета Уорика в Великобритании и Университета Монаша в Австралии идентифицировали соединение под названием пре-метиленомомицин С лактон. Оно производится бактерией Streptomyces coelicolor — видом, который является модельным для исследований и интенсивно изучается с 1950-х годов. Этот антибиотик представляет собой промежуточное химическое вещество, образующееся в процессе синтеза уже известного антибиотика метиленомомицина А.

Лабораторные испытания показали, что новое соединение в сто раз эффективнее метиленомомицина А в борьбе с грамположительными бактериями, которые демонстрируют растущую устойчивость к современным методам лечения. В частности, пре-метиленомомицин С лактон продемонстрировал активность против бактерий, вызывающих устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA) и устойчивый к ванкомицину Enterococcus (VRE).

Что особенно важно, у бактерий Enterococcus, которые на протяжении 28 дней постоянно контактировали с новым соединением, не развилась к нему устойчивость. Это вселяет надежду на то, что антибиотик может сохранять свою эффективность в долгосрочной перспективе.

Открытие было сделано, когда ученые решили более пристально изучить процесс производства метиленомомицина А, модифицируя гены, участвующие в его сборке, и проверяя активность получающихся промежуточных соединений.

Исследователи полагают, что целенаправленный поиск и тестирование подобных промежуточных продуктов в синтезе других известных антибиотиков может открыть новые мощные препараты, устойчивые к развитию резистентности. Это открывает новую парадигму для открытия антибиотиков в условиях растущей глобальной угрозы устойчивости к противомикробным препаратам.

Для дальнейшего изучения потенциала пре-метиленомомицина С лактона необходимы дополнительные доклинические и лабораторные испытания.