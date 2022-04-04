Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2022 года №183 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. День судьи и работника суда – 24 июня».

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов